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Papa Leon nu va mai avea nevoie de tratament suplimentar pentru cancer

Papa Leon al XIV-lea a primit vești bune de la medicii săi: Pontiful nu va mai avea nevoie de tratament suplimentar pentru cancerul pulmonar, după ce testele ulterioare au confirmat că boala a fost localizată, a anunțat Vaticanul într-un comunicat de miercuri.
Papa Leon nu va mai avea nevoie de tratament suplimentar pentru cancer
Sursa foto: Mediafax Foto/Cristian Radu Nema
Laurentiu Marinov
22 oct. 2026, 01:43, Știri externe
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Papa Leon al XIV-lea nu va mai avea nevoie de nicio altă terapie după ce a fost supus unei operații de cancer pulmonar săptămâna trecută, au declarat medicii săi miercuri, indicând faptul că tumora nu s-a răspândit, potrivit The Guardian.

Cu toate acestea, încă nu era clar dacă Papa va merge într-o călătorie în Uruguay, Argentina și Peru, programată pentru 6-17 noiembrie.

Pontiful în vârstă de 71 de ani a fost supus unei intervenții chirurgicale de extirpare a lobului inferior al plămânului drept pe 13 octombrie și a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Examinările histologice finale și analizele de biologie moleculară ale țesutului prelevat au confirmat diagnosticul, boala rămânând localizată, au declarat medicii într-un comunicat emis de Vatican.

„O evaluare oncologică ulterioară a confirmat că nu este necesară nicio terapie suplimentară”, au declarat chirurgul principal al Papei, Stefano Margaritora, și medicul său personal, Luigi Carbone.

Papa își reia treptat îndatoririle

Papa Leon a fost externat din spital sâmbătă și își reia treptat îndatoririle normale. Miercuri, s-a întors în Piața Sfântul Petru pentru audiența săptămânală cu pelerinii.

Margaritora a declarat săptămâna trecută că „nu există motive clinice” care să-l împiedice pe Papă să călătorească în America de Sud, dar secretarul de stat al Vaticanului a indicat că pontiful ar putea fi nevoit să-și ajusteze ritmul programului pentru a-și ajuta recuperarea.

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