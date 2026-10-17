Papa Leon urmează să fie externat din spital. Când va avea loc prima sa apariție publică, în urma operației la plămâni

Papa Leon al XIV-lea va părăsi spitalul sâmbătă, la patru zile după ce a fost supus unei operații la plămânie.

Prima apariție a Papei de după operație va avea loc duminică

Suveranul Pontif va oferi tradiționala binecuvântare de la prânz duminică, de la o fereastră cu vedere la Piața Sfântul Petru, a anunțat Vaticanul.

El urmează să părăsească spitalul la începutul după-amiezii și să se întoarcă la Vatican, potrivit The Independent.

În urma intervenției chirurgicale, Papei i-a fost extirpat o parte din plămânul drept, după ce medicii au detectat un nodul suspect de cancer. Operația a confirmat că are adenocarcinom, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Deși medicii Papei au declarat că operația a fost un succes și fără complicații, nu au dezvăluit dimensiunea tumorii sau dacă aceasta s-a răspândit la ganglionii limfatici din apropiere, care sunt esențiali pentru prognosticul său.

Papa Leon, „apt pentru externare”

Într-o declarație separată, medicul și chirurgul său personal a declarat că Papa Leon a fost „considerat apt pentru externare” în urma rezultatelor analizelor de sânge, a unei radiografii toracice efectuate sâmbătă dimineață și a unei evaluări a stării sale.

Vaticanul a publicat primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea de la operația de cancer pulmonar, care îl arată celebrând Liturghia, în timp ce medicii au declarat că testele au confirmat „îmbunătățirea continuă” a recuperării sale.

În fotografii, Papa este văzut stând la altar, îmbrăcat în veșminte verzi, celebrând Liturghia într-o capelă improvizată amenajată pentru el în spitalul Gemelli din Roma.

Pontiful a prezidat singur liturghia, a distribuit Împărtășania personalului medical și jandarmilor Vaticanului prezenți și a ținut o omilie, a declarat purtătorul de cuvânt Matteo Bruni.

Suveranul Pontif le-a mulțumit medicilor

Liderul Bisericii Catolice a mulțumit personalului spitalului „pentru munca pe care o depun zilnic, îngrijind bolnavii în fragilitatea lor și, într-un mod deosebit, pentru ceea ce au făcut pentru el”, a spus Bruni.

„Recuperarea sa postoperatorie îi permite să își desfășoare activitățile zilnice normale complet pe cont propriu”, se arată într-un raport medical semnat de medicul personal al Papei, Dr. Luigi Carbone, și de șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli, Dr. Stefano Margaritora.