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Papa Leon urmează să fie externat din spital. Când va avea loc prima sa apariție publică, în urma operației la plămâni

Papa Leon al XIV-lea va fi externat din spital sâmbătă, la patru zile după ce a fost supus unei operații la plămâni. Când va avea Suveranul Pontif prima apariție publică după intervenția chirurgicală.
Papa Leon urmează să fie externat din spital. Când va avea loc prima sa apariție publică, în urma operației la plămâni
Ioana Târziu
17 oct. 2026, 15:16, Știri externe
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Papa Leon al XIV-lea va părăsi spitalul sâmbătă, la patru zile după ce a fost supus unei operații la plămânie.

Prima apariție a Papei de după operație va avea loc duminică

Suveranul Pontif va oferi tradiționala binecuvântare de la prânz duminică, de la o fereastră cu vedere la Piața Sfântul Petru, a anunțat Vaticanul.

El urmează să părăsească spitalul la începutul după-amiezii și să se întoarcă la Vatican, potrivit The Independent.

În urma intervenției chirurgicale, Papei i-a fost extirpat o parte din plămânul drept, după ce medicii au detectat un nodul suspect de cancer. Operația a confirmat că are adenocarcinom, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Deși medicii Papei au declarat că operația a fost un succes și fără complicații, nu au dezvăluit dimensiunea tumorii sau dacă aceasta s-a răspândit la ganglionii limfatici din apropiere, care sunt esențiali pentru prognosticul său.

Papa Leon, „apt pentru externare”

Într-o declarație separată, medicul și chirurgul său personal a declarat că Papa Leon a fost „considerat apt pentru externare” în urma rezultatelor analizelor de sânge, a unei radiografii toracice efectuate sâmbătă dimineață și a unei evaluări a stării sale.

Vaticanul a publicat primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea de la operația de cancer pulmonar, care îl arată celebrând Liturghia, în timp ce medicii au declarat că testele au confirmat „îmbunătățirea continuă” a recuperării sale.

În fotografii, Papa este văzut stând la altar, îmbrăcat în veșminte verzi, celebrând Liturghia într-o capelă improvizată amenajată pentru el în spitalul Gemelli din Roma.

Pontiful a prezidat singur liturghia, a distribuit Împărtășania personalului medical și jandarmilor Vaticanului prezenți și a ținut o omilie, a declarat purtătorul de cuvânt Matteo Bruni.

Suveranul Pontif le-a mulțumit medicilor

Liderul Bisericii Catolice a mulțumit personalului spitalului „pentru munca pe care o depun zilnic, îngrijind bolnavii în fragilitatea lor și, într-un mod deosebit, pentru ceea ce au făcut pentru el”, a spus Bruni.

„Recuperarea sa postoperatorie îi permite să își desfășoare activitățile zilnice normale complet pe cont propriu”, se arată într-un raport medical semnat de medicul personal al Papei, Dr. Luigi Carbone, și de șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli, Dr. Stefano Margaritora.

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