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Fără pauze pentru Papa Leon. Suveranul Pontif își reia activitatea chiar din cadrul spitalului

Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit joi cu un important consilier al Vaticanului, chiar în spitalul Gemelli din Roma unde se recuperează după operația la plămâni. De asemenea, Suveranul Pontif a celebrat Liturghia alături de alți preoți într-o capelă special amenajată lângă camera sa din spital.
Fără pauze pentru Papa Leon. Suveranul Pontif își reia activitatea chiar din cadrul spitalului
Ioana Târziu
15 oct. 2026, 22:33, Știri externe
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Papa Leon al XIV-lea și-a reluat activitatea din spital, în timp ce se recuperează după operația de îndepărtare a unui nodul canceros de pe plămân.

Vaticanul a anunțat joi că Liderul Bisericii Catolice s-a întâlnit cu șeful de cabinet al Vaticanului, arhiepiscopul Paolo Rudelli, la spitalul Gemelli din Roma, unde este tratat.

Principalul consilier se ocupă de o mare parte din activitatea administrativă zilnică a Sfântului Scaun, notează Al Jazeera.

Liturghie organizată în condiții speciale

De asemenea, Papa a celebrat Liturghia alături de alți preoți într-o capelă special amenajată lângă camera sa, la etajul 10 al spitalului, a declarat purtătorul de cuvânt Matteo Bruni.

Suveranul Pontif a fost supus marți unei operații îndelungate, care a durat aproximativ 90 de minute. 

În urma intervenției chirurgicale, medicii au identificat un nodul canceros suspect.

Operația a confirmat că are adenocarcinom, cel mai frecvent tip de cancer pulmonar.

Medicii așteaptă încă rezultatele testelor pentru a înțelege structura moleculară precisă a cancerului, dacă s-a răspândit dincolo de lob și dacă este necesar vreun tratament suplimentar.

Cu toate acestea, în urma intervenției, Vaticanul a transmis că Suveranul Pontif a fost supus unor examinări de rutină, iar rezultatele acestora sunt „normale”. De asemenea, o radiografie toracică indică „o recuperare bună a plămânului operat”.

De ce își continuă Papa Leon atribuțiile chiar dacă încă se recuperează

Vaticanul are legi, ritualuri și norme detaliate pentru transferul puterii papale în cazul în care un papă moare sau demisionează. Niciuna dintre acestea nu include situația în care un papă este bolnav.

Astfel, deși Papa Leon încă se recuperează în urma operației, acesta își continuă rolul de lider al Bisericii Catolice.

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