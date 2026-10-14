Papa Leon al XIV-lea a petrecut o noapte liniștită în spital, după operația pentru cancer pulmonar. Ce anunță Vaticanul

Pontiful, în vârstă de 71 de ani, a fost internat marți, după ce medicii au descoperit o formațiune pulmonară în timpul unui control medical de rutină, transmite Reuters. În urma investigațiilor, Papa a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer la plămâni.
Operația a durat aproximativ 90 de minute și s-a încheiat fără complicații, au anunțat chirurgul Stefano Margaritora și medicul personal al Papei, Luigi Carbone. Medicii au îndepărtat întregul lob inferior al plămânului drept, cu scopul de a elimina țesutul canceros.
Vaticanul nu a comunicat dimensiunea tumorii și nici dacă boala s-a extins la ganglionii limfatici din apropiere, informații importante pentru stabilirea prognosticului. Potrivit estimărilor anunțate anterior, Suveranul Pontif ar urma să rămână internat aproximativ o săptămână. Toate angajamentele sale publice au fost anulate până pe 20 octombrie.
Intervenția chirurgicală ridică semne de întrebare privind programul internațional al Papei Leon al XIV-lea. Acesta are planificată o călătorie de 11 zile în Uruguay, Argentina și Peru, între 6 și 17 noiembrie. Deocamdată, Vaticanul nu a precizat dacă vizita va mai avea loc.
Miercuri, slujba din Piața Sfântul Petru a fost oficiată de cardinalul filipinez Luis Tagle, în locul Suveranului Pontif. Între timp, lideri internaționali au transmis mesaje de susținere. Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că se roagă pentru recuperarea Papei, iar președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, i-a urat însănătoșire deplină. Leon al XIV-lea conduce Biserica Catolică din mai 2025, fiind autoritatea supremă pentru aproximativ 1,4 miliarde de credincioși din întreaga lume.