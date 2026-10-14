Papa Leon al XIV-lea a petrecut o noapte liniștită în spital, după operația pentru cancer pulmonar. Ce anunță Vaticanul

Pontiful, în vârstă de 71 de ani, a fost internat marți, după ce medicii au descoperit o formațiune pulmonară în timpul unui control medical de rutină, transmite Reuters. În urma investigațiilor, Papa a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer la plămâni.

Medicii i-au îndepărtat un lob al plămânului drept

Operația a durat aproximativ 90 de minute și s-a încheiat fără complicații, au anunțat chirurgul Stefano Margaritora și medicul personal al Papei, Luigi Carbone. Medicii au îndepărtat întregul lob inferior al plămânului drept, cu scopul de a elimina țesutul canceros.

Vaticanul nu a comunicat dimensiunea tumorii și nici dacă boala s-a extins la ganglionii limfatici din apropiere, informații importante pentru stabilirea prognosticului. Potrivit estimărilor anunțate anterior, Suveranul Pontif ar urma să rămână internat aproximativ o săptămână. Toate angajamentele sale publice au fost anulate până pe 20 octombrie.

Vizita Papei în America de Sud, sub semnul întrebării

Intervenția chirurgicală ridică semne de întrebare privind programul internațional al Papei Leon al XIV-lea. Acesta are planificată o călătorie de 11 zile în Uruguay, Argentina și Peru, între 6 și 17 noiembrie. Deocamdată, Vaticanul nu a precizat dacă vizita va mai avea loc.

Miercuri, slujba din Piața Sfântul Petru a fost oficiată de cardinalul filipinez Luis Tagle, în locul Suveranului Pontif. Între timp, lideri internaționali au transmis mesaje de susținere. Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că se roagă pentru recuperarea Papei, iar președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, i-a urat însănătoșire deplină. Leon al XIV-lea conduce Biserica Catolică din mai 2025, fiind autoritatea supremă pentru aproximativ 1,4 miliarde de credincioși din întreaga lume.