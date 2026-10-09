Predoiu, după discursul lui Marco Rubio: Economia este securitate. Aliatul relevant este capabil și credibil

Într-un articol de opinie publicat, vineri, pe site-ul său personal, Cătălin Predoiu, ministru interimar al Afacerilor Interne, analizează, pe larg, discursul susținut în aceste zile de Secretarul de Stat al SUA, Maro Rubio, aproape de Acropole, la Atena.

„Washingtonul vede deja semnele unei schimbări europene: creșterea cheltuielilor pentru apărare, noi programe și parteneriate, extinderea capacităților industriale și de producție. În context, Grecia este prezentată drept exemplu de aliat relevant în domenii care merg de la apărare și energie până la migrație. Iar mesajul către restul continentului este explicit: America speră ca Europa să urmeze această direcție”, se arată în opinia publicată de Predoiu.

Industria securității reprezintă puterea națională

Acesta a mai precizat că „frontiera dintre economie și securitate se estompează”, afirmând că Rubio, în discursul său leagă „reindustrializarea, tehnologiile avansate, dronele, armamentul”, dar și „mineralele” sau Cyber-ul de „puterea națională”

„Industria devine securitate. Energia devine securitate. Tehnologia devine securitate. Lanțurile de aprovizionare devin securitate. Aceasta este lumea în care trebuie să ne gândim și la România”, a scris Predoiu.

Predoiu a amintit despre avantajele geopolitice ale României, precum apartenența la NATO, UE, dar și poziționarea pe flancul estic al NATO ori proximitatea față de Ucraina sau potențialul energetic și coridoarele de conectivitate, afirmând că acestea „pot amplifica rolul României în regiune”.

„Aliatul relevant este capabil, predictibil și credibil”

Acesta precizează că un element important al discursului Secretarului de Stat american la Atena este acela că: „aliatul relevant este aliatul capabil, pozitiv predictibil și credibil”, afirmând că „un stat care își cunoaște interesele, înțelege interesele comune și vine la masa alianței cu soluții și contribuții concrete”.

„România poate urmări și o miză suplimentară: să nu fie doar parte a soluțiilor concepute de alții, ci să vină ea însăși cu idei, proiecte și formule noi de cooperare. Într-o perioadă de reașezare, relevanța crește și prin capacitatea de a propune”, a subliniat Predoiu.

Potrivit lui Predoiu, America are nevoie de o Europă capabilă, iar liderii europeni au nevoie de o America „angajată”, în timp ce Occidentul are nevoie de ambele.

„Pentru România, aceste ecuații oferă o mulțime de oportunități”, este de părere Predoiu, sublinind, însă, că „oportunitățile strategice (…) nu rămân la dispoziția noastră permanent”.

„Timpul strategic s-a comprimat și viteza cu care istoria se construiește s-a accelerat semnificativ”, a mai scris Predoiu.

Partidele au o responsabilitate diferită în prezent

Predoiu a precizat că „partidele politice au în față o sarcină națională semnificativ diferită” în prezent: „au sarcina istorică de a proiecta interesele țării și de a le dezvolta într-o lume politică globală mult mai dinamică și pronunțat competitivă, în care „tichetul” relevanței este capacitatea națională”.

Discursul lui Rubio vine în contextul în care SUA au cerut liderilor Europeni să devină mai responsabili în NATO, să contribuie mai activ la menținerea securității europene, dar și să-și crească contribuțiile financiare în Alianța Nord-Atlantică.

Rolul mai activ al aliaților europeni în Alianță a fost promovat și la Summitul B9, la București, când Secretarul General al NATO, Mark Rutte a precizat că „europenii își asumă mai multe responsabilități pentru apărarea convențională”.