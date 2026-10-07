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Rubio avertizează de la Atena că Occidentul se află la o răscruce: „Credem că Europa se poate trezi din somnul său îndelungat”

Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut miercuri, într-un amplu discurs susținut la Atena, ca țările occidentale să revină la rădăcinile lor civilizaționale și la valorile care au propulsat Europa și America de Nord într-o poziție dominantă în lume timp de secole.
Rubio avertizează de la Atena că Occidentul se află la o răscruce: „Credem că Europa se poate trezi din somnul său îndelungat”
Iulian Moşneagu
07 oct. 2026, 21:58, Știri externe
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Aflat în Grecia pentru discuții privind aprofundarea cooperării economice, energetice și de securitate, Rubio a pledat pentru naționalism, subliniind în același timp importanța alianțelor internaționale, potrivit AP.

Discursul a fost susținut pe dealul Pnyx, în apropierea Acropolei, locul unde se întrunea adunarea populară a Atenei antice. În depărtare se vedeau ruinele Partenonului.

Șeful diplomației americane a invocat valori despre care spune că s-au născut în Grecia și au ajuns să definească Occidentul, precum curiozitatea, curajul, ambiția și dorința de a explora și de a descoperi necunoscutul.

„A devenit la modă astăzi să credem că o politică externă luminată înseamnă să punem «comunitatea globală» înaintea propriului popor”, a spus Rubio. El a adăugat că grecii antici știau că „nu este nimic egoist sau greșit” în loialitatea față de propria țară.

Rubio a spus că Occidentul se află „la o răscruce” și că deciziile luate în următorul deceniu vor determina dacă își va păstra poziția de lider mondial sau va intra într-o perioadă de declin.

„Fie alegem să acționăm acum, fie pierdem cu totul posibilitatea de a mai alege să acționăm”, a spus secretarul de stat american.

El a afirmat că, sub conducerea lui Donald Trump, Statele Unite au ales să își consolideze fără rezerve „puterea națională”, prin reindustrializare, întărirea apărării și lupta pentru dominație în tehnologiile și industriile viitorului.

În același timp, Rubio a cerut consolidarea instituțiilor și alianțelor occidentale și a salutat creșterea cheltuielilor europene pentru apărare și extinderea capacităților de producție.

„Credem că Europa se poate trezi din somnul său îndelungat și poate reaprinde focul aprins aici cu milenii în urmă”, a declarat Rubio.

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