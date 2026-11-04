Trump ar putea pedepsi Europa după ce a pierdut Congresul. Avertismentul unui diplomat german și cele cinci scenarii analizate de POLITICO

Democrații au câștigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului american în alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, provocând una dintre cele mai importante înfrângeri politice ale lui Donald Trump.

Rezultatul deschide perspectiva unor investigații parlamentare privind războiul din Iran, activitatea FBI și afacerile familiei Trump. În același timp, noua majoritate democrată va putea bloca o parte dintre inițiativele legislative ale președintelui și va avea un control mult mai puternic asupra cheltuielilor federale.

Pentru Europa, însă, schimbarea raportului de forțe de la Washington nu înseamnă neapărat o veste bună.

POLITICO avertizează că rezultatul alegerilor ar putea genera mai multă instabilitate în relațiile transatlantice, în condițiile în care Trump păstrează atribuții extinse în politica externă, apărare și comerț.

1. Trump ar putea deveni și mai agresiv față de Europa

Unul dintre principalele riscuri pentru liderii europeni este ca Donald Trump să reacționeze la înfrângerea electorală prin intensificarea presiunilor asupra aliaților tradiționali ai Statelor Unite.

Wolfgang Ischinger, diplomat german veteran și fost președinte al Conferinței de Securitate de la München, consideră că Europa trebuie să se pregătească pentru o deteriorare suplimentară a relațiilor transatlantice.

„Trebuie să ne pregătim nu pentru relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multe conflicte și pentru cereri și mai mari din partea lui Trump față de Europa”, a avertizat Ischinger.

Deși democrații vor putea utiliza controlul asupra Congresului pentru a investiga administrația și pentru a condiționa adoptarea unor legi, președintele american dispune în continuare de instrumente importante în politica externă.

Phil Gordon, fost consilier pentru securitate națională al vicepreședintei Kamala Harris, a explicat pentru POLITICO că Trump poate continua să ia decizii majore chiar și fără sprijinul Congresului.

„El conduce forțele armate. Are control asupra tarifelor și acordurilor comerciale. Are platforma prezidențială de comunicare. Chiar dacă democrații câștigă ambele camere, poate respinge legile prin veto”, a explicat Gordon.

În aceste condiții, Trump ar putea încerca să demonstreze că rămâne un lider puternic concentrându-se pe scena internațională, unde are mai multă libertate de acțiune decât în politica internă.

2. Ucraina ar putea primi mai mult sprijin, dar nu imediat

Victoria democraților reprezintă, teoretic, o veste favorabilă pentru Ucraina.

Majoritatea liderilor democrați au susținut în mod constant ajutorul militar și financiar acordat Kievului, argumentând că rezistența în fața invaziei ruse este esențială atât pentru securitatea Europei, cât și pentru interesele strategice americane.

Controlul asupra Congresului le-ar permite democraților să promoveze noi pachete de asistență și să exercite presiuni asupra administrației pentru continuarea sprijinului militar.

Totuși, efectele nu vor fi imediate.

„Nu vă așteptați la o salvare instantanee pentru Zelenski”, avertizează Bronwen Maddox, directoarea institutului britanic Chatham House.

Potrivit acesteia, chiar dacă democrații vor decide să trimită mai multe echipamente și fonduri Ucrainei, implementarea măsurilor ar putea dura luni și, în anumite situații, chiar ani.

Problema imediată a Kievului rămâne apărarea antiaeriană.

Ucraina are nevoie urgentă de rachete pentru sistemele Patriot, în condițiile în care Rusia continuă bombardamentele asupra infrastructurii energetice și a orașelor ucrainene, iar apropierea iernii complică situația.

3. Trump ar putea negocia separat cu Putin și ar putea ridica sancțiunile împotriva Rusiei

Un alt scenariu analizat de POLITICO este accelerarea eforturilor lui Donald Trump de a obține un acord de pace cu Rusia, chiar și împotriva dorințelor Ucrainei și ale partenerilor europeni.

Președintele american s-a prezentat în repetate rânduri drept un lider capabil să încheie conflicte internaționale, iar războiul din Ucraina a fost una dintre principalele sale promisiuni diplomatice.

Kurt Volker, fost diplomat american și fost reprezentant special al SUA pentru Ucraina, consideră că Trump ar putea ignora obiecțiile Kievului și ale europenilor, în încercarea de a relansa relațiile economice cu Moscova.

„Îmi pot imagina foarte bine că va face acest lucru unilateral, cerând Trezoreriei americane să nu mai aplice sancțiunile și încercând să obțină mai multe acorduri energetice cu Rusia”, a declarat Volker.

Fostul diplomat a remarcat că Trump a discutat deja cu Vladimir Putin despre posibilitatea revenirii marilor companii americane pe piața rusă.

Un asemenea scenariu ar crea dificultăți majore pentru Uniunea Europeană, care încearcă să mențină presiunea economică asupra Moscovei.

În privința NATO, însă, Volker consideră că riscul unor schimbări radicale este mai redus.

Potrivit acestuia, Trump nu beneficiază de suficient sprijin politic în Statele Unite pentru retragerea din Alianța Nord-Atlantică sau pentru reduceri majore ale prezenței militare americane în Europa.

„Trump este practic singur în această privință. Nu are sprijinul democraților, al republicanilor, al Congresului sau al presei”, a explicat fostul diplomat.

4. Criza energiei ar putea continua. Europa rămâne vulnerabilă la războiul cu Iranul

Unul dintre cele mai importante efecte economice ale evoluțiilor politice de la Washington privește prețurile petrolului și gazelor naturale.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a provocat un șoc energetic major, alimentat de perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute comerciale pentru petrolul mondial.

Deși cotațiile petrolului au înregistrat luni una dintre cele mai puternice scăderi zilnice din ultimele luni, țițeiul Brent se tranzacționa în continuare în jurul valorii de 108 dolari pe baril.

Pentru Europa, situația este deosebit de complicată. Prețurile ridicate ale energiei se transmit în costurile de producție, transport și încălzire, amplificând presiunile asupra economiilor europene și asupra nivelului de trai.

O reducere semnificativă a prețurilor depinde în mare măsură de posibilitatea încheierii unui acord între Washington și Teheran, care să permită reluarea circulației normale prin Strâmtoarea Ormuz.

În lipsa unui acord, criza s-ar putea prelungi inclusiv în 2027.

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a avertizat că industria aviatică ar putea ajunge într-o situație extrem de dificilă în primăvara anului viitor.

Potrivit acestuia, fără o soluție diplomatică, companiile aeriene riscă să se confrunte cu „o adevărată criză până în martie sau aprilie”.

Pentru Trump, opțiunile sunt limitate: reluarea operațiunilor militare împotriva Iranului, acceptarea unui compromis sau retragerea din conflict și transferarea responsabilității către europeni și statele asiatice.

O nouă escaladare militară ar putea împinge prețurile energiei și mai sus, agravând problemele economice care au contribuit deja la înfrângerea republicanilor în alegeri.

5. Washingtonul ar putea intra într-un război politic permanent

Ultimul scenariu este și unul dintre cele mai imprevizibile: o paralizie politică prelungită la Washington, provocată de confruntarea dintre Casa Albă și noua majoritate democrată.

Democrații vor putea iniția anchete parlamentare privind deciziile administrației Trump, războiul din Iran, conducerea FBI și afacerile familiei prezidențiale.

POLITICO compară perspectiva acestor investigații cu o combinație între scandalul Whitewater din timpul administrației Bill Clinton, prima procedură de impeachment împotriva lui Trump și afacerea Iran-Contra din anii 1980.

O parte din liderii democrați avertizează că partidul nu ar trebui să transforme victoria electorală într-o confruntare exclusivă cu președintele.

Fosta vicepreședintă Kamala Harris a declarat recent că inițierea unei noi proceduri de destituire a lui Trump nu ar reprezenta o idee bună.

La rândul său, Rahm Emanuel, fost primar al orașului Chicago și fost șef de cabinet al președintelui Barack Obama, a cerut democraților să evite conflictele politice sterile și să se concentreze asupra problemelor economice, creșterii salariului minim federal și reformelor de etică publică.

Cu toate acestea, perspectiva unei confruntări între președinte și Congres rămâne ridicată.

Ce înseamnă rezultatul alegerilor pentru România

Pentru România, schimbarea majorității din Congres are implicații potențiale în cel puțin trei domenii: securitatea flancului estic al NATO, sprijinul pentru Ucraina și evoluția prețurilor energiei.

O majoritate democrată favorabilă ajutorului militar pentru Kiev ar putea contribui la menținerea capacității Ucrainei de a rezista invaziei ruse, un obiectiv important pentru securitatea regiunii Mării Negre.

În același timp, eventualele negocieri separate dintre Washington și Moscova ar putea complica poziția statelor europene care susțin menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Pe plan economic, prelungirea crizei energetice provocate de conflictul cu Iranul ar putea afecta România prin scumpirea carburanților, creșterea costurilor de transport și presiuni inflaționiste suplimentare.