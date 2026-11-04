Reacția AUR după victoria democraților în alegerile din SUA. Dan Dungaciu: Știrea despre „moartea politică” a lui Donald Trump este mult exagerată

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a comentat miercuri victoria zdrobitoare a democraților în alegerile pentru Congresul SUA, precizând că nu înseamnă sfârșitul influenței politice a lui Donald Trump și că „știrea despre «moartea politică» a lui Donald Trump este mult exagerată”.

Pierderea majorității parlamentare de către partidul președintelui este un fenomen obișnuit în politica americană, afirmă acesta, amintind că președintele american își păstrează atribuțiile constituționale până la finalul mandatului, în ianuarie 2029.

Dungaciu: Pierderile partidului aflat la Casa Albă sunt o obișnuință la alegerile midterm

Dan Dungaciu a spus că alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial au reprezentat în ultimele decenii un moment extrem de important pentru partidul aflat la Casa Albă. Deși Donald Trump nu a candidat personal, scrutinul a fost, în opinia sa, „în primul rând despre el”.

Prim-vicepreședintele AUR a comparat rezultatul din 2026 cu situațiile în care s-au aflat foștii președinți americani Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama și Joe Biden.

În 1990, republicanii lui George H. W. Bush au pierdut opt mandate în Camera Reprezentanților. Patru ani mai târziu, democrații lui Bill Clinton au pierdut 54 de mandate și controlul asupra ambelor Camere, iar în 1998 au reușit să câștige patru mandate.

În timpul administrației George W. Bush, republicanii au câștigat opt mandate în 2002, dar au pierdut 30 în 2006 și majoritatea în ambele Camere.

Democrații lui Barack Obama au pierdut 63 de mandate în 2010 și alte 13 în 2014, iar republicanii lui Donald Trump au cedat 41 de mandate în 2018. În 2022, democrații lui Joe Biden au pierdut nouă mandate și majoritatea în Camera Reprezentanților.

„Există, în America, un soi de regularitate istorică: alegerile de la jumătatea mandatului funcționează frecvent ca un vot de sancționare a administrației în exercițiu”, afirmă Dungaciu, care spune că Donald Trump se confruntă cu un fenomen care i-a afectat pe Clinton, George W. Bush, Obama și Biden.

Vocea AUR afirmă că rezultatul nu este lipsit de importanță politică, având în vedere că s-a conturat sub forma unui „val albastru”.

Potrivit acestuia, consecințele pot fi considerabile asupra capacității președintelui de „a guverna, de a-și promova agenda legislativă și de a pregăti următoarea confruntare prezidențială”.

„Știrea despre moartea politică a lui Donald Trump este «mult exagerată». Să ne punem centurile de siguranță și să nu divizăm și mai mult și nesăbuit statul român.”, a spus el.

Trump rămâne președinte, dar va avea un Congres care îi poate bloca proiectele

Dan Dungaciu a mai precizat că Donald Trump își păstrează mandatul până în ianuarie 2029 și că schimbarea majorității parlamentare nu îl poate înlătura automat de la Casa Albă.

Un Congres controlat de democrați poate însă „bloca sau modifica proiecte legislative, controla bugetele, desfășura anchete parlamentare și limita numirile care necesită aprobarea Senatului”.

Acesta afirmă, totuși, că Trump își păstrează „autoritatea executivă și atribuțiile de politică externă”, în limitele Constituției și ale legislației.

„Distincția dintre pierderea sprijinului parlamentar și pierderea capacității de acțiune prezidențială este, prin urmare, esențială. Ele nu se exclud reciproc”, scrie prim-vicepreședintele AUR.

Acesta susține că Donald Trump nu va deveni automat, în urma acestui rezultat, un președinte fără influență, cunoscut în politica americană prin expresia lame duck.

Dimpotrivă, confruntarea cu o majoritate democrată i-ar putea permite să revină la imaginea liderului care se prezintă drept „adversar al establishmentului de la Washington”, spune Dungaciu.

„Deși Trump se confruntă cu o popularitate redusă (circa 37%), comparația fundamentală este: în raport cu cine? Congresul este considerabil mai nepopular decât președintele în ochii americanilor (undeva la 10%). Diferența dintre cele două cifre citate este de 27 de puncte procentuale. Un președinte care pierde majoritatea parlamentară nu devine automat lipsit de influență, mai ales când instituția care urmează să îl controleze este ea însăși foarte nepopulară.”, afirmă politicianul.

Ce înseamnă rezultatul alegerilor pentru România

În ceea ce privește România, Dan Dungaciu susține că „schimbarea majorității în Congres nu înseamnă schimbarea administrației americane”.

Potrivit reprezentantului AUR, Trump rămâne președinte, iar „Departamentul de Stat, Pentagonul și Consiliul Național de Securitate continuă să funcționeze sub conducerea executivului republican”.

Totuși, prim-vicepreședintele AUR spune că scrutinul poate avea efecte asupra unor domenii importante pentru România, precum „bugetul apărării, finanțarea prezenței militare americane în Europa, sprijinul pentru Ucraina și supravegherea politicii externe”.

El adaugă că aceste posibilități depind de atribuțiile reale ale Congresului.

Despre decizia Congresului de a înceta finanțarea războiului din Iran, Dan Dungaciu a declarat că „da, într-o anumită măsură”, acesta are această posibilitate.

„Cum s-a sesizat deja, spre sfârșitul războiului din Vietnam, Congresul a utilizat instrumentul bugetar pentru a opri bombardamentele asupra Cambodgiei. În timpul administrației Reagan, congresul a interzis acordarea de ajutor militar forțelor Contras din Nicaragua.”, a precizat acesta.

Acesta atrage însă atenția că legislativul american „nu poate bloca utilizarea fondurilor deja alocate prin buget”. Totodată, „administrația poate, fără îndoială, să utilizeze fondurile existente pentru a continua finanțarea războiului”.

„Indiferent de rezultatul plauzibil al alegerilor midterm, șansele ca două treimi dintre membrii fiecărei Camere a Congresului să voteze pentru anularea unui veto al președintelui Trump sunt foarte reduse”, afirmă Dungaciu.

Disputele privind finanțarea federală vor reprezenta una dintre principalele preocupări ale Congresului în următorii doi ani, afirmă Dungaciu

„Ca și în anii precedenți, confruntările bugetare se vor încheia, probabil, prin compromisuri acceptate cu reticență de ambele tabere, nu printr-o respingere categorică și spectaculoasă a politicilor președintelui Trump”, scrie prim-vicepreședintele AUR.