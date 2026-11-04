Victor Negrescu, după victoria democraților în SUA: Pentru România, acest lucru înseamnă interlocutori noi și necesitatea consolidării relațiilor politice și instituționale

Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a afirmat miercuri, într-o postare pe Facebook, că victoria democraților în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA va avea implicații importante pentru relațiile dintre Washington și aliații europeni, inclusiv România. În noul context politic american, el consideră că Bucureștiul trebuie să își adapteze strategia diplomatică.

„Rezultatul alegerilor americane schimbă raportul de forțe de la Washington. Pentru următorii doi ani, președintele Donald Trump va trebui să colaboreze cu un Congres în care democrații dețin majoritatea în ambele camere. (…) Pentru România, miza este mai mare decât pare la prima vedere. Vorbim despre finanțarea securității europene, prezența militară americană, sprijinul pentru Flancul Estic, securitatea Mării Negre și relațiile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană”, a scris Negrescu pe Facebook.

El consideră că România trebuie să mențină contacte politice și instituționale cu ambele partide americane, nu doar cu formațiunea aflată la putere.

„Influența politică la Washington se construiește prin relații constante cu ambele partide, cu membrii Congresului, cu administrația și cu reprezentanții statelor americane”, a explicat Negrescu.

Critici la adresa celor care își adaptează discursul în funcție de noul raport de forțe

În mesajul publicat pe Facebook, Victor Negrescu a criticat abordarea unor politicieni și comentatori din România, pe care îi acuză că au mizat prea mult pe o singură tabără politică americană și își adaptează acum discursul în funcție de noul raport de forțe.

„Din păcate, la București, unii politicieni și comentatori politici au fost mult prea partizani și au ignorat nevoia unei abordări echilibrate. Văd deja cum unii dintre cei care se declarau republicani convinși până ieri își schimbă brusc discursul la televizor și se laudă cu relații în tabăra democrată pe care nu le-au avut niciodată”, a subliniat Negrescu.

El a atras atenția că schimbarea majorității va aduce și modificări la conducerea comisiilor parlamentare americane, inclusiv a celor responsabile de politica externă, apărare și bugete.

„Pentru diplomația românească, acest lucru înseamnă interlocutori noi și necesitatea consolidării relațiilor politice și instituționale. Poate că a venit timpul să ne schimbăm și noi abordarea”, a punctat europarlamentarul.

În opinia sa, România trebuie să trateze parteneriatul cu SUA ca pe o relație strategică, independentă de schimbările politice de la Washington.

„Există și o lecție politică mai largă. Alegerile au demonstrat încă o dată importanța preocupărilor economice și sociale ale cetățenilor. Costul vieții, prețurile și siguranța economică au fost teme centrale ale campaniei americane. (…) România trebuie să lucreze eficient atât cu democrații, cât și cu republicanii. Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie să rămână deasupra ciclurilor electorale. Schimbarea politică de la Washington nu trebuie doar observată de la București sau Bruxelles. Trebuie înțeleasă și transformată în oportunități concrete pentru securitatea, economia și influența internațională a României”, a conchis Negrescu.

Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, desfășurate marți, 3 noiembrie, s-au încheiat cu o victorie categorică a democraților, care au obținut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.