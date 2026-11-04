Atac masiv în Ucraina în noaptea alegerilor din SUA. Rusia a lansat 310 drone, iar mai multe regiuni au rămas fără electricitate

Forțele rusești au lansat 310 drone asupra Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri, 4 noiembrie, când au avut loc și alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din SUA.

Atacurile au vizat instalații energetice și alte obiective de infrastructură din mai multe regiuni ale țării, potrivit Kyiv Post.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, atacul a început pe 3 noiembrie, la ora 18:00, și a implicat 310 drone de atac, inclusiv aparate de tip Shahed, dintre care 81 echipate cu motoare cu reacție, drone „Gerbera” și drone-momeală de tip „Parodiya”.

La respingerea atacului au participat Forțele Aeriene ale Ucrainei, unități de rachete antiaeriene, echipe specializate în război electronic și sisteme fără pilot, grupuri mobile de intervenție.

Potrivit raportului Forțelor Aeriene, până la ora 08:00, pe 4 noiembrie, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 272 de drone rusești, dintre care 64 erau drone Shahed cu motor cu reacție.

Datele preliminare arată că dronele rusești au lovit 19 locații, iar resturi ale aparatelor interceptate au căzut în alte 15 puncte.

Jîtomîr, Odesa și Kovel, afectate de atacuri

În seara zilei de 3 noiembrie, forțele rusești au atacat infrastructura energetică din Jîtomîr, a mai anunțat consiliul municipal.

Autoritățile au avertizat că, dacă alimentarea cu energie electrică nu va fi restabilită până în dimineața zilei de 4 noiembrie, începând cu ora 09:00 vor fi deschise în tot orașul „Puncte de Invincibilitate”.

Potrivit informațiilor, acestea sunt centre de asistență unde locuitorii se pot încălzi, își pot încărca telefoanele și pot folosi internetul.

Tot în seara zilei de 3 noiembrie, Rusia a atacat Odesa și a provocat pagube infrastructurii comerciale. Canalele locale de Telegram au relatat inițial că ar fi fost lovit un centru comercial, dar în primele informații nu au fost menționate victime.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) a confirmat după o vreme atacul, precizând că acesta a provocat un incendiu puternic, care a fost stins de echipele de intervenție.

„În ciuda alertelor aeriene repetate, echipele de intervenție au stins rapid flăcările și au împiedicat extinderea incendiului”, a transmis DSNS.

Șeful Administrației Militare a orașului Odesa a adăugat că suflul exploziei a spart ferestrele clădirilor din apropiere.

În orașul Kovel, din regiunea Volîn, un atac rusesc din 3 noiembrie a avariat o instalație de infrastructură, lăsând cea mai mare parte a localității fără energie electrică. Informația a fost anunțată de primarul Ihor Ceaikka, pe Facebook.

Compania municipală de apă, Kovelvodokanal, a trecut la surse de alimentare de rezervă, ceea ce a permis continuarea furnizării apei până la ora 23:15, pe 3 noiembrie.

Dacă situația alimentării cu energie electrică nu s-ar fi schimbat, reluarea furnizării apei era programată pentru intervalul 06:00-09:00, în dimineața zilei de 4 noiembrie.

Primarul orașului a precizat că sistemul de încălzire din clădirile rezidențiale a continuat să funcționeze în limite normale.

Atacuri în vestul Ucrainei și la Dnipro

În primele ore ale zilei de 4 noiembrie, forțele rusești au atacat și alte regiuni, vizând infrastructura energetică din vestul Ucrainei. Este continuarea loviturilor în lanț din ultimele ore.

În regiunea Ternopil, dronele au lovit o instalație energetică. Autoritățile au anunțat că echipele de intervenție au ajuns la fața locului pentru a evalua pagubele, iar lucrările de remediere au fost începute de îndată.

În jurul orei 04:00 dimineața, la Rivne au fost auzite explozii, în timp ce apărarea antiaeriană încerca să respingă atacul.

Guvernatorul regional, Oleksandr Koval, a declarat că forțele rusești au încercat să lovească infrastructura energetică. În aceeași zonă, o locuință privată a fost cuprinsă de flăcări, dar nu au fost raportate victime.

La Dnipro, forțele rusești au lovit o unitate industrială, în urmă căreia doi bărbați au fost răniți, în vârstă de 38 și 57 de ani.

Ambii au suferit răni provocate de schije și au fost transportați la spital. Starea lor a fost evaluată ca fiind de gravitate medie, iar ulterior, în urma atacului, a izbucnit și un incendiu.

Atacurile au loc înaintea unei noi runde de negocieri de pace

Bombardamentul din noaptea de marți spre miercuri are loc în contextul în care Ucraina, Rusia și Statele Unite se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri, programată pentru 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut o încetare a focului, care să includă și oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, ca un prim pas privind încheierea conflictului.

Într-o declarație făcută marți, la Berlin, Zelenski a spus că o încetare a focului ar putea fi pusă în aplicare și fără o întâlnire directă între liderii Ucrainei și Rusiei.

De asemenea, președintele ucrainean a avertizat că atacurile repetate și agresive ale Moscovei reduc șansele unor negocieri serioase, care să se încheie cu o soluție.

Ucraina le-a cerut în repetate rânduri partenerilor occidentali să grăbească livrările de sisteme de apărare antiaeriană și de rachete interceptoare, mai ales în condițiile în care Rusia își intensifică atacurile asupra rețelei energetice a țării.