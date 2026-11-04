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Victoria istorică a democraților în Texas, o lovitură pentru Elon Musk. Miliardarul a investit zeci de milioane de dolari în campania candidatului republican

Victoria categorică lui James Talarico în alegerile pentru Senatul SUA din Texas, prima a democraților în acest stat după mai bine de 30 de ani, a reprezentat o lovitură nu doar pentru candidatul republican Ken Paxton, ci și pentru Elon Musk, care a investit zeci de milioane de dolari în campania acestuia.
Victoria istorică a democraților în Texas, o lovitură pentru Elon Musk. Miliardarul a investit zeci de milioane de dolari în campania candidatului republican
Iulian Moşneagu
04 nov. 2026, 10:49, Știri externe
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Miliardarul Elon Musk, care și-a concentrat o parte importantă a afacerilor în Texas după ce a mutat sediul Tesla în acest stat, și-a folosit resursele financiare împotriva lui James Talarico, în timp ce pe platforma sa X a alimentat teorii ale conspirației despre candidatul democrat, scrie Financial Times.

La începutul lunii octombrie, pe fondul unei teorii a conspirației promovate de utilizatori conservatori pe rețelele sociale, potrivit căreia Talarico ar fi fost internat într-o instituție din Ohio după ce dispăruse temporar din campania electorală, Musk a scris pe X: „Este ceva profund în neregulă cu Talarico”.

Candidatul în vârstă de 37 de ani a ripostat: „Este ceva profund în neregulă cu un sistem politic care îi permite unui singur om cu o avere de un trilion de dolari să își cumpere propriul senator în SUA”.

Elon Musk a investit zeci de milioane de dolari în campania republicanilor

Cursa pentru Senat din Texas a fost a doua cea mai costisitoare din țară. Confruntarea dintre Paxton și Talarico a implicat cheltuieli de peste 430 de milioane de dolari, cea mai mare parte a banilor fiind cheltuită de republicani, potrivit companiei AdImpact, care monitorizează publicitatea electorală.

Numai comitetul de acțiune politică (PAC) al lui Musk a contribuit cu 47 de milioane de dolari la campania republicană pentru Senat din Texas și cu 158 de milioane de dolari, în septembrie, la Senate Leadership Fund, principalul Super PAC al republicanilor din Senat.

În discursul său de după victorie, Talarico a declarat: „Tocmai am transmis un mesaj fiecărui mare donator miliardar… fiecărui mare donator trilionar”.

După mutarea sediului Tesla în Texas, Musk și-a extins imperiul de afaceri în acest stat, construindu-și propriul oraș în sudul Texasului, numit Starbase, unde se află un centru de lansare a rachetelor și sediul SpaceX.

Sprijinul lui Musk a fost esențial pentru Paxton, după ce republicanii din Senat cheltuiseră deja milioane de dolari pentru a-l susține pe senatorul veteran John Cornyn în alegerile primare. Aceștia au refuzat apoi să îl sprijine pe noul candidat, chiar și după ce Trump și-a anunțat susținerea pentru Paxton.

Prima victorie a democraților în alegerile pentru Senatul SUA din Texas din 1988 încoace

Fondurile oferite de Musk i-au permis fostului procuror general să lanseze, în ultimele săptămâni ale campaniei, o serie de reclame electorale împotriva lui Talarico.

Brandon Rottinghaus, profesor de științe politice la Universitatea din Houston, a explicat că, deși sprijinul lui Musk l-a ajutat pe Paxton să rămână în cursă, acesta i-a oferit și lui Talarico argumente pentru a-și critica adversarul, implicat în numeroase scandaluri.

„Faptul că Musk încerca să cumpere locul din Senat a devenit un subiect de discuție pentru Talarico”, a declarat Rottinghaus.

Victoria lui James Talarico este prima obținută de un democrat în alegerile pentru Senatul SUA din Texas din 1988 încoace.

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