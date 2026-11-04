Cinci lucruri pe care Europa trebuie să le urmărească după victoria democraților în SUA. Cum ar putea reacționa Trump

După ce au câștigat Senatul și au obținut progrese foarte mari în Camera Reprezentanților, democrații din Congresul SUA vor avea mai multă putere pentru a investiga acțiunile administrației Trump din ultimii doi ani, potrivit unei analize POLITICO.

„Angajați-vă avocați”, a avertizat miercuri dimineață Robert Garcia, membru al Camerei Reprezentanților din partea Californiei și posibil viitor președinte al Comisiei pentru Supraveghere a Camerei.

Rezultatele acestea ale alegerilor ar putea duce la mai multe anchete, care vor viza războiul din Iran, modul în care este condus FBI-ul și, bineînțeles, afacerile familiei președintelui Donald Trump.

Situația ar putea aminti de o combinație între scandalul „Whitewater”, în care a fost implicat Bill Clinton, și prima procedură de suspendare a lui Trump, la care se adaugă și scandalul „Iran-Contra” pentru un plus de senzaționalism.

Dar cum vor influența aceste schimbări politice relațiile dintre SUA și Europa? De la prețurile la energie până la războiul din Ucraina, situația continentului depinde de deciziile luate la Washington. Iată cinci aspecte importante pe care Europa ar trebui să le urmărească.

Europa ar putea suporta cea mai mare parte a frustrării lui Trump

Unii observatori cu experiență consideră că relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Europa nu vor deveni mai bune, ci ar putea chiar să se înrăutățească în timp.

„Trebuie să ne pregătim nu pentru relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă ostilitate și pentru și mai multe pretenții ale lui Trump față de Europa”, a avertizat Wolfgang Ischinger, diplomat german și fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen.

În urma acestor rezultate, democrații vor avea mai multe posibilități de a-l contracara pe Trump prin procedurile bugetare, dar și prin audieri și anchete. Ei ar mai putea impune și condiții mai stricte proiectelor legislative dorite de Casa Albă.

Cu toate acestea, președintele american are puteri constituționale foarte importante în domenii precum politica externă, diplomația, securitatea națională și comerțul.

Mai mult decât atât, Trump și-a extins în mod intenționat autoritatea prin decrete și prin metode juridice noi și controversate, care îi permit să ocolească Congresul.

„[Trump] comandă forțele armate. Controlează tarifele vamale și acordurile comerciale. Dispune de o platformă publică privilegiată. Chiar dacă democrații ar controla ambele camere ale Congresului, el poate bloca legile prin veto”, a declarat Phil Gordon, fost consilier pentru securitate națională al Kamalei Harris.

Există așteptări destul de mari ca disputa dintre președinte și democrați să devină mai intensă. Trump va dori, cel mai probabil, să demonstreze că el continuă să dețină controlul și că este „șeful”. Scena internațională îi oferă cele mai bune ocazii pentru a face acest lucru.

Europa a fost de mult timp una dintre țintele sale și ale susținătorilor înfocați ai mișcării MAGA. Aceștia pretind că vor să salveze continentul de probleme, dar criticile lor la adresa Europei sunt din ce în ce mai periculoase și aspre.

Acum mai au la dispoziție doar doi ani pentru a-și duce planurile la capăt, așa că este posibil ca presiunile asupra europenilor să crească.

Ucraina ar putea primi un sprijin mai mare

Majoritatea liderilor democrați au susținut în mod constant acordarea de ajutor Ucrainei.

Ei au tot spus că acest sprijin este o modalitate de apărare a democrației la nivel mondial și a dreptului internațional, la fel ca o chestiune care ține de securitatea națională a Statelor Unite.

Democrații ar putea începe să creeze condițiile pentru un sprijin tot mai puternic acordat Kievului. Totuși, acest lucru nu înseamnă că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va primi ajutor imediat.

„Nu vă așteptați la o salvare instantanee pentru Zelenski”, a declarat Bronwen Maddox, directoarea think-tank-ului britanic Chatham House.

„Pentru că, și dacă democrații ar decide să înceapă să trimită mai multe resurse la Kiev, inclusiv fonduri, va fi nevoie de luni, poate chiar de ani, până când acest lucru se va concretiza”, a explicat ea.

Ucraina are nevoie de ajutor cât mai repede, în special de rachete Patriot pentru apărarea antiaeriană, ca să poată face față iernii, având în vedere că Rusia continuă atacurile.

Trump ar putea încerca să încheie un acord de pace în propriile condiții

Donald Trump s-a autointitulat „președintele păcii”, susținând că a ajutat la încheierea a opt conflicte internaționale. Potrivit lui, războiul din Ucraina ar fi trebuit să fie cel mai ușor de încheiat printr-un acord de pace, dând vina pe președintele ucrainean pentru lipsa unui rezultat.

Fostul diplomat american Kurt Volker consideră că Trump ar putea ignora opoziția Kievului și a aliaților europeni și „va începe să ridice sancțiunile și să încheie acorduri comerciale cu Rusia”.

El a declarat: „Îl văd foarte bine făcând acest lucru în mod unilateral, dispunând Departamentului Trezoreriei SUA să se abțină de la aplicarea sancțiunilor și încercând să obțină noi acorduri în domeniul energiei cu Rusia. A discutat cu Putin despre revenirea marilor companii americane în Rusia”.

În ceea ce privește NATO și amenințările lui Trump privind reducerea prezenței militare americane în Europa, Volker crede că el va rămâne mai degrabă la nivelul declarațiilor, fără acțiuni concrete.

„În privința NATO, nu cred că se vor schimba prea multe, fie că e vorba de o retragere din Alianță sau de o reducere a efectivelor. Trump este practic singur în această poziție în SUA, nu are sprijin nici din partea democraților, nici a republicanilor, a Congresului sau a mass-mediei”, a spus el.

Prețurile la energie ar putea rămâne ridicate

Vor scădea brusc prețurile la energie? Europa nu ar trebui să se bazeze pe această variantă.

Luni, prețurile petrolului au înregistrat cea mai rapidă scădere din luna august încoace. Cu toate acestea, petrolul Brent, unul dintre principalele repere internaționale, se tranzacționa în continuare la 108 dolari pe baril.

Dacă Trump nu ajunge la un acord de pace cu Teheranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, criza energetică ar putea continua, fără absolut nicio problemă.

Prețurile ridicate vor crește costurile cu energia în Europa, agravând problemele legate de costul vieții, cu efecte și asupra situației politice de pe continent.

Problemele ar putea afecta și transportul aerian. Directorul executiv al companiei Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat că, în lipsa unui acord, industria aviatică se va „confrunta cu o criză reală până în martie sau aprilie anul viitor”.

Donald Trump nu are prea multe variante favorabile în privința Iranului. El poate relua operațiunile militare, în speranța că iranienii vor ceda sau că regimul teocratic se va prăbuși.

O altă variantă ar fi să facă el însuși concesii sau să se retragă și să lase alte state, europene sau asiatice, să rezolve situația din acea zonă.

Reluarea operațiunilor militare și creșterea și mai mare a prețurilor la energie vor fi extrem de nepopulare în SUA. Totuși, din punct de vedere electoral, răul a fost deja făcut.

Washingtonul ar putea fi prea ocupat cu propriile conflicte

Există și posibilitatea ca SUA să fie atât de prinse în luptele politice de la Washington, încât nici Trump, nici democrații să nu mai aibă timp pentru alte subiecte, inclusiv pentru politica externă.

Fosta vicepreședintă Kamala Harris a avertizat, într-un podcast luna trecută, că democrații nu ar trebui să încerce din nou suspendarea lui Trump, fiindcă „nu este o idee bună”.

La rândul său, Rahm Emanuel, fostul primar al orașului Chicago, le-a cerut colegilor democrați să evite conflictele interne serioase și să se concentreze pe priorități legislative.

Printre acestea se numără reducerea presiunii costului vieții, creșterea salariului minim federal și introducerea unor noi reguli de etică pentru toate cele trei ramuri ale guvernului.

Cu toate acestea, Washingtonul a avut de foarte puține ori perioade în care să evite conflictele politice puternice. Este, practic, o etichetă pe care o deține.

Lupta riscă să se extindă în toate direcțiile, iar unele dintre cele mai dure confruntări ar putea avea loc chiar în interiorul celor două partide, anticipează POLITICO.

„Ambele partide majore se confruntă cu alegeri dificile privind modul în care se vor prezenta în fața alegătorilor în viitoarea eră politică de după Trump”, a susținut Harris.