Barack Obama, primul mesaj după victoria democraților în SUA: Trebuie să punem bazele pentru viitor

Fostul președinte Barack Obama a salutat miercuri „valul albastru” care a propulsat candidații democrați în funcții la nivel național, în urma alegerilor din Statele Unite, conform NBC News.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acesta a spus că „poporul american a transmis un mesaj clar: își dorește o politică ce unește oamenii, în loc să-i dezbine, și lideri care oferă soluții concrete la provocările cu care se confruntă”.

Tonight, the American people sent a clear message — they want a politics that brings people together rather than divides them, and leaders who offer concrete solutions to the challenges they face. These results were only possible because outstanding candidates stepped forward in every region of the country — including in areas once considered long shots. They came from different backgrounds and represented a range of political perspectives, but were united by shared values, a belief in public service, and a commitment to putting the people of their districts and states first. We also owe a debt of gratitude to the thousands of election officials and volunteers from both parties who helped ensure a smooth election and carried out one of the most essential functions of our democracy. While this administration has another two years in office, our job now is to roll up our sleeves, make changes wherever we have the power to do so, prevent further damage, and lay the groundwork for the future. — Barack Obama (@BarackObama) November 4, 2026

Fostul președinte american a scris că rezultatele au fost posibile datorită candidaților care au reușit să câștige în toate regiunile țării, inclusiv în zone unde era considerat că democrații n-au șanse.

„Aceste rezultate au fost posibile doar pentru că, în fiecare regiune a țării, s-au prezentat candidați remarcabili – inclusiv în zone considerate anterior drept cauze pierdute”, a declarat Obama.

„Aceștia provin din medii diferite și reprezintă o gamă variată de perspective politice, însă sunt uniți de valori comune, de credința în serviciul public și de angajamentul de a pune pe primul loc cetățenii din circumscripțiile și statele pe care le reprezintă.”

Barack Obama și-a prezentat în scris și viziunea asupra modului în care ar trebui să acționeze noile majorități democrate din Senat și Camera Reprezentanților.

El a declarat că, deși actuala administrație mai are doi ani de mandat, democrații trebuie să folosească timpul pentru a produce schimbări și pentru a pregăti viitorul.

„Deși actuala administrație mai are doi ani de mandat, sarcina noastră acum este să ne suflecăm mânecile, să operăm schimbări acolo unde avem puterea de a o face, să prevenim alte daune și să punem bazele pentru viitor”, a scris fostul președinte.

Barack Obama a părăsit Casa Albă în urmă cu aproape 10 ani, dar a revenit în campania electorală în ultimele săptămâni, când a participat la evenimente alături de mai mulți candidați democrați.

Printre acești democrați s-au numărat Jon Ossoff, candidat pentru Senat în Georgia, și Sherrod Brown, candidat în Ohio.