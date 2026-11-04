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Barack Obama, primul mesaj după victoria democraților în SUA: Trebuie să punem bazele pentru viitor

Fostul președintele al SUA, Barack Obama, a salutat victoria candidaților democrați și le-a transmis noilor majorități din Congres să folosească următorii doi ani pentru a produce schimbări.
Barack Obama, primul mesaj după victoria democraților în SUA: Trebuie să punem bazele pentru viitor
Barack Obama, fostul președinte al SUA. Sursa foto: Hepta/DPA Images
Maria Nițu
04 nov. 2026, 08:54, Știri externe
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Fostul președinte Barack Obama a salutat miercuri „valul albastru” care a propulsat candidații democrați în funcții la nivel național, în urma alegerilor din Statele Unite, conform NBC News.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acesta a spus că „poporul american a transmis un mesaj clar: își dorește o politică ce unește oamenii, în loc să-i dezbine, și lideri care oferă soluții concrete la provocările cu care se confruntă”.

Fostul președinte american a scris că rezultatele au fost posibile datorită candidaților care au reușit să câștige în toate regiunile țării, inclusiv în zone unde era considerat că democrații n-au șanse.

„Aceste rezultate au fost posibile doar pentru că, în fiecare regiune a țării, s-au prezentat candidați remarcabili – inclusiv în zone considerate anterior drept cauze pierdute”, a declarat Obama.

„Aceștia provin din medii diferite și reprezintă o gamă variată de perspective politice, însă sunt uniți de valori comune, de credința în serviciul public și de angajamentul de a pune pe primul loc cetățenii din circumscripțiile și statele pe care le reprezintă.”

Barack Obama și-a prezentat în scris și viziunea asupra modului în care ar trebui să acționeze noile majorități democrate din Senat și Camera Reprezentanților.

El a declarat că, deși actuala administrație mai are doi ani de mandat, democrații trebuie să folosească timpul pentru a produce schimbări și pentru a pregăti viitorul.

„Deși actuala administrație mai are doi ani de mandat, sarcina noastră acum este să ne suflecăm mânecile, să operăm schimbări acolo unde avem puterea de a o face, să prevenim alte daune și să punem bazele pentru viitor”, a scris fostul președinte.

Barack Obama a părăsit Casa Albă în urmă cu aproape 10 ani, dar a revenit în campania electorală în ultimele săptămâni, când a participat la evenimente alături de mai mulți candidați democrați.

Printre acești democrați s-au numărat Jon Ossoff, candidat pentru Senat în Georgia, și Sherrod Brown, candidat în Ohio.

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