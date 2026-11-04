Keisha Lance Bottoms, prima femeie și prima persoană de culoare care câștigă alegerile pentru funcția de guvernator al Georgiei

Democrata Keisha Lance Bottoms a câștigat cursa pentru funcția de guvernator al statului Georgia, potrivit informațiilor NBC News și CNN, transmise marți noapte.

Aceasta l-a învins în cursă pe republicanul Rick Jackson și a readus această funcție sub controlul Partidului Democrat, pentru prima dată în ultimii 24 de ani.

Keisha Bottoms, fost primar al orașului Atlanta și fost oficial în administrația Biden, a reușit să recupereze un dezavantaj financiar important față de adversarul său.

Rick Jackson este un om de afaceri bogat din sectorul sănătății, care a investit peste 100 de milioane de dolari din propriile fonduri în campania electorală.

Este un moment istoric pentru Statele Unite. Datorită acestei victorii, Bottoms devine prima femeie și prima persoană de culoare aleasă în funcția de guvernator al Georgiei. Ea este și prima femeie de culoare care ajunge guvernator în istoria SUA.

La fel ca mulți alți candidați democrați din țară, Keisha Kance Bottoms și-a construit campania în jurul costului vieții și al problemelor economice.

În ultimele luni, mai ales în toamnă, ea a difuzat reclame în care l-a atacat pe Jackson pentru declarațiile sale din trecut în favoarea construirii unor centre de date. A încercat și să îl asocieze cu președintele Donald Trump, care avea o popularitate scăzută în Georgia.

În timpul campaniei interne republicane, care a fost tensionată în primăvară, Jackson s-a comparat în repetate rânduri cu Trump. Jucându-și cartea pentru a câștiga, Bottoms a putut folosi mai multe dintre declarațiile adversarului său pentru a-l critica în alegerile generale.

La singura dezbatere electorală dintre cei doi, care a avut loc luna trecută, Bottoms l-a criticat dur pe Jackson pentru că „a declarat că dorește să fie guvernatorul preferat al lui Trump”.

Ea a încercat, de asemenea, să îl asocieze cu eforturile de lungă durată ale lui Donald Trump de a pune la îndoială rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020.

Subiectul rămâne unul extrem de important în Georgia, mai ales după ce FBI-ul a confiscat în acest an documente electorale legate de scrutinul din 2020.

Guvernatorul statului va avea, de asemenea, un rol important în certificarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2028.

În timpul alegerilor primare republicane, Jackson a refuzat să spună cine a câștigat scrutinul din 2020. Dar înainte de confruntarea cu Bottoms, el a recunoscut că Joe Biden a câștigat alegerile.

Keisha Lance Bottoms îi va succeda guvernatorului republican Brian Kemp, care se apropie de finalul mandatului și nu mai poate candida pentru o nouă perioadă.

În campanie, democrata a punctat foarte clar și apropierea de senatorul democrat Jon Ossoff, o figură populară în stat, ce a candidat în acest an pentru un nou mandat.

Ce reprezintă victoria lui Bottoms în alegeri

Victoria acesteia reprezintă un moment important pentru democrații din Georgia.

În ultimii ani, statul a devenit un teren electoral decisiv la nivel federal, însă, la nivel local, a continuat să fie dominat de republicani. Înaintea alegerilor de marți, alegătorii din Georgia nu mai aleseseră un guvernator democrat din 1998.

În ultimele săptămâni ale campaniei, Bottoms a primit sprijinul mai multor lideri importanți ai Partidului Democrat. Fostul președinte Barack Obama a anunțat susținerea printr-un mesaj video.

Totodată, guvernatorul statului Maryland, Wes Moore, guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, senatorul democrat din Georgia Raphael Warnock și alți oficiali democrați de rang înalt au mers în stat pentru a face campanie în favoarea ei.

Democrata a reușit să treacă și peste atacurile repetate ale republicanilor, care au vizat perioada în care a fost primar al orașului Atlanta, între 2018 și 2022.

Mandatul său a fost marcat de pandemia de COVID-19 și de problemele sociale din acea perioadă, la acea vreme. Ea a decis atunci să nu mai candideze pentru un nou mandat.