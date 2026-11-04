Republicana Victoria Spartz a fost învinsă de democratul Jay Dee Ford în lupta pentru un loc în Camera Reprezentanților din partea statului Indiana, anunță publicația Indiana Capital Chronicle.

Spartz s-a născut în 1978 în Nosivka, regiunea Cernihiv, iar în 2000 s-a mutat în Statele Unite. În 2020, a fost aleasă pentru prima dată în Congres din partea Partidului Republican.

Republicana ucraineană vs. Zelenski

După începerea războiului, Spartz a susținut Ucraina și a votat pentru ajutorul american. Ulterior, ea și-a schimbat poziția. În aprilie 2024, a votat împotriva alocării unui pachet uriaș de sprijin pentru Ucraina, în valoare de peste 60 de miliarde de dolari.

De asemenea, ea l-a criticat vehement pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ajungând uneori chiar la insulte, conform sursei citate.