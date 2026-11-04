Alegeri SUA 2026. Victorie zdrobitoare a democraților care obțin majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat

UPDATE 9.00 Victorie zdrobitoare pentru democrați. Întrebarea este cât de mare va fi diferența între ei și republicani

Numărătoarea voturilor continuă în Statele Unite, iar democrații au ajuns la 225 de mandate confirmate în Camera Reprezentanților, față de 129 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați au 53 de mandate, iar republicanii 42.

Camera Reprezentanților – 435 de locuri, majoritate necesară: 218

Democrați: 225 de mandate

Republicani: 129 de mandate

Senat – 100 de locuri, majoritate necesară: 51

Democrați și independenți: 53 de mandate

Republicani: 42 de mandate

UPDATE 7.00 Victorie istorică în alegeri. Democrații vor prelua controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului

Democrații sunt pe cale să obțină o victorie istorică în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Conform estimărilor CNN, ei vor prelua controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

Numărătoarea voturilor continuă în Statele Unite, iar democrații au ajuns la 185 de mandate în Camera Reprezentanților, față de 108 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați au 51 de mandate, iar republicanii 39.

Camera Reprezentanților – 435 de locuri, majoritate necesară: 218

Democrați: 185 de mandate

Republicani: 108 de mandate

Senat – 100 de locuri, majoritate necesară: 51

Democrați și independenți: 51 de mandate

Republicani: 39 de mandate

UPDATE 6.30 Un bastion republican cade după zeci de ani. Democratul James Talarico va câștiga cursa pentru Senat în Texas, anunță CNN

Democratul James Talarico, membru al Camerei Reprezentanților din Texas, va câștiga cursa pentru Senat în acest stat, potrivit estimărilor experților CNN. Rezultatul reprezintă o înfrângere surprinzătoare pentru republicanul Ken Paxton, procurorul general al statului.

Talarico, în vârstă de 37 de ani, este primul democrat ales în Senatul SUA pentru a reprezenta Texasul în ultimii 38 de ani și primul democrat ales la nivelul întregului stat din 1994 încoace.

Victoria sa constituie una dintre cele mai mari surprize ale alegerilor de la jumătatea mandatului din 2026, el reușind să-l învingă pe candidatul republican într-un stat în care președintele Donald Trump a câștigat, în 2024, cu o diferență de aproape 14 puncte procentuale.

Talarico, seminarist prezbiterian și fost profesor din localitatea Round Rock, nu era foarte cunoscut în Texas înainte de a-și lansa campania, în septembrie anul trecut. El a reușit însă să câștige susținere, atât în ​​Texas, cât și la nivel național, punând un accent puternic pe credința sa.

Un alt factor care l-a ajutat pe Talarico a fost faptul că l-a avut drept contracandidat pe republicanul Ken Paxton, un adversar vulnerabil, implicat într-o serie de controverse, inclusiv decizia soției sale de a intenta divorț, invocând „motive biblice”.

De asemenea, Paxton a fost pus sub acuzare în 2015 pentru fraudă și a fost vizat de proceduri de destituire inițiate de Camera Reprezentanților din Texas în 2023, fiind ulterior achitat de Senatul statului. În 2024, el a încheiat o înțelegere cu procurorii, acceptând să plătească despăgubiri victimelor în cazul de fraudă, evitând astfel un proces.

Democrații defilează. Ei ajung la 146 de mandate în Camera Reprezentanților și 50 în Senat.

Numărătoarea voturilor continuă în Statele Unite, iar democrații au ajuns, potrivit estimărilor, la 146 de mandate în Camera Reprezentanților, față de 94 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați au 50 de mandate, iar republicanii 39. Camera Reprezentanților – 435 de locuri, majoritate necesară: 218

Democrați: 146 de mandate

Republicani: 94 de mandate

Senat – 100 de locuri, majoritate necesară: 51

Democrați și independenți: 50 de mandate

Republicani: 39 de mandate

UPDATE 6.00 Prima reacție a lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump a avut o primă reacție după apariția primelor estimări privitoare la rezultatelor alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Nu am fost eu pe buletinul de vot, a transmis Trump prin intermediul unui scurt mesaj trimis pe rețeaua Truth Social.

UPDATE 5.55 – Democrații ajung la 129 de mandate în Camera Reprezentanților și 46 în Senat. Noi câștiguri în fața republicanilor

Numărătoarea voturilor continuă în Statele Unite, iar democrații au ajuns la 129 de mandate în Camera Reprezentanților, față de 72 pentru republicani. În Senat, democrații și independenții aliați au 46 de mandate asigurate, iar republicanii 37. Camera Reprezentanților – 435 de locuri, majoritate necesară: 218

Democrați: 129 de mandate

Republicani: 72 de mandate

Mandate neatribuite: 234

Democrații au câștigat deja 7 mandate deținute anterior de republicani.

Senat – 100 de locuri, majoritate necesară: 51

Democrați și independenți: 46 de mandate

Republicani: 37 de mandate

Mandate neatribuite: 17

Democrații au câștigat deja 2 mandate deținute anterior de republicani.

UPDATE 5.30 La un pas de o premieră istorică: Democratul Hakeem Jeffries ar putea deveni primul președinte de culoare al Camerei Reprezentanților

Experții CNN estimează că Democrații vor prelua controlul Camerei Reprezentanților. Este o victorie majoră pentru Partidul Democrat care va avea puterea de a bloca sau de a pune presiune pe administrația Trump.

Dacă rezultatul alegerilor va fi cel estimat de experți, în Camera Reprezentanților s-ar putea consfinți o premieră. Democratul Hakeem Jeffries ar putea deveni primul președinte de culoare al Camerei. În prezent, el este liderul Partidului Democrat din Camera Reprezentanților. Totuși, el va trebuie să obțină funcția printr-un vot în plen, după ce noul Congres se va reuni.

UPDATE 5:15 Democrații câștigă controlul Camerei Reprezentanților din SUA, anunță CNN

Partidul Democrat va prelua controlul Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, potrivit proiecției electorale realizate de CNN.

Potrivit CNN, democrații au obținut suficiente victorii în alegerile legislative de marți, 3 noiembrie, pentru a prelua majoritatea în Camera Reprezentanților. Mai sunt peste 200 de locuri în joc, dar proiecția actuală a televiziunilor americane arată că partidul lui Trump nu mai are cum să întoarcă rezultatul în acestă cameră.

Victoria le va permite democraților să controleze agenda legislativă a Camerei, să conducă principalele comisii parlamentare și să lanseze anchete privind activitatea administrației Trump.

Nouă lovitură primită de republicani în alegerile din SUA. Democrații câștigă și în Carolina de Sud, un bastion republican

Partidul Democrat a obținut o nouă victorie importantă în cursa pentru controlul Senatului american. Democrata Annie Andrews este proiectată câștigătoare în Carolina de Sud, învingând-o pe republicana Darline Graham, potrivit CBS News.

Rezultatul reprezintă una dintre cele mai mari surprize ale nopții electorale, având în vedere că statul Carolina de Sud este considerat un bastion republican și a votat pentru Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024.

Victoria lui Andrews înseamnă că democrații preiau un nou mandat deținut anterior de republicani, după ce au reușit aceeași performanță în Carolina de Nord, unde Roy Cooper a câștigat competiția pentru Senat.

Situația în Congres, conform ultimei raportări:

Senat – 100 de locuri, majoritate necesară 51:

Democrați și independenți: 46 de mandate

Republicani: 36 de mandate

Neatribuite: 18 mandate

Camera Reprezentanților – 435 de locuri, majoritate 218:

Democrați: 106 mandate

Republicani: 58 de mandate

Neatribuite: 271 de mandate

UPDATE 5:00 NYT estimează șanse de peste 95% ca democarații să preia controlul ambelor camere ale Congresului

Partidul Democrat a obținut primele victorii importante, inclusiv în state câștigate de Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024, iar modelul electoral al The New York Times estimează că democrații au șanse de peste 95% să preia controlul atât asupra Senatului, cât și asupra Camerei Reprezentanților.

Primele ore ale numărării voturilor indică o evoluție favorabilă democraților, care au reușit să câștige mandate deținute anterior de republicani și înregistrează rezultate peste așteptări în mai multe state considerate favorabile partidului președintelui Donald Trump.

Potrivit proiecției publicate de The New York Times, democrații au o probabilitate estimată de peste 95% de a câștiga majoritatea în fiecare dintre cele două camere ale Congresului.

Dacă rezultatele finale vor confirma acest scenariu, Donald Trump ar urma să își petreacă ultimii doi ani ai mandatului prezidențial în fața unui Congres controlat de opoziție, ceea ce i-ar putea bloca o parte importantă a agendei legislative.

UPDATE 4:10 Prima mare lovitură pentru republicani în alegerile din SUA. Democrații câștigă un mandat în Senat într-un stat republican

Partidul Democrat a obținut prima victorie majoră în lupta pentru controlul Senatului american, reușind să câștige un mandat deținut anterior de republicani în Carolina de Nord, stat în care Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2024.

Fostul guvernator democrat Roy Cooper l-a învins pe republicanul Michael Whatley, fost președinte al Comitetului Național Republican (RNC) și candidat susținut de Donald Trump, potrivit proiecțiilor electorale confirmate de Reuters și Associated Press.

Situația mandatelor în Congres acum.

Camera Reprezentanților – 435 de locuri, majoritate necesară: 218

Democrați: 76 de mandate

Republicani: 39 de mandate

Mandate neatribuite: 320

Senat – 100 de locuri, majoritate necesară: 51

Democrați și independenți: 45 de mandate

Republicani: 35 de mandate

Mandate neatribuite: 20

UPDATE Victorie istorică pentru democrați. Chris Pappas devine primul senator homosexual declarat din istoria Americii. Republicanii lui Trump pierd o cursă importantă

Democratul Chris Pappas a câștigat alegerile pentru Senatul Statelor Unite în New Hampshire, învingându-l pe republicanul John Sununu, susținut de președintele Donald Trump. Victoria reprezintă o premieră istorică: Pappas va deveni primul bărbat declarat homosexual care ocupă un loc în Senatul american.

Pappas, care a câștigat de patru ori alegerile pentru Camera Reprezentanților, o va înlocui pe senatoarea democrată Jeanne Shaheen, care se retrage după 18 ani petrecuți în camera superioară a Congresului.

Trump și-a pierdut cumpătul în noaptea alegerilor din SUA. Atac în rafală la Fox News: „Sunt împotriva mea!”

Președintele american Donald Trump a lansat marți seară o serie de atacuri la adresa Fox News, postul de televiziune conservator considerat de ani de zile un aliat mediatic al republicanilor, chiar în momentul în care începeau să apară primele rezultate ale alegerilor pentru Congresul SUA. Liderul de la Casa Albă a acuzat televiziunea că îi este ostilă și a pus scăderea audiențelor pe seama modului în care aceasta relatează despre administrația sa, relatează AFP.

UPDATE 3:30 Democrații ajung la 45 de mandate în Camera Reprezentanților și 43 în Senat. Ultimele rezultate ale alegerilor din SUA

În Camera Reprezentanților, democrații au ajuns la 45 de mandate câștigate, în timp ce republicanii au obținut 20. Pentru a controla această cameră a Congresului, un partid trebuie să câștige cel puțin 218 dintre cele 435 de mandate.

Situația în Camera Reprezentanților:

Democrați: 45 de mandate

Republicani: 20 de mandate

Majoritate necesară: 218 de mandate

Mandate neatribuite: 370

Situația în Senat:

Democrați și independenți: 43 de mandate

Republicani: 32 de mandate

Majoritate necesară: 51 de mandate

Mandate încă neatribuite: 25

UPDATE 03:00 Democrații câștigă noi mandate în Senat și Camera Reprezentanților. Primele rezultate ale alegerilor din SUA și situația majorităților

Partidul Democrat a obținut o serie de victorii în primele ore ale alegerilor americane, inclusiv în competițiile pentru Senat din Delaware, Massachusetts și Illinois, potrivit proiecțiilor CNN.

În Senat, democrații și independenții aliați au ajuns la 41 de mandate asigurate, față de 31 pentru republicani. Pentru majoritate sunt necesare 51 de mandate, iar cifrele includ senatorii al căror mandat nu este supus votului în acest an.

În Camera Reprezentanților, democrații au câștigat până acum 17 mandate, iar republicanii 8, din cele 435 puse în joc. Pragul majorității este de 218 mandate.

Situația mandatelor la ora 03:00, ora României:

Camera Reprezentanților – 435 de locuri, majoritate 218:

Democrați: 17 mandate

Republicani: 8 mandate

Neatribuite: 410 mandate

Senat – 100 de locuri, majoritate 51:

Democrați și independenți: 41 de mandate asigurate

Republicani: 31 de mandate asigurate

Neatribuite: 28 de mandate

UPDATE 2:50. Primele rezultate ale alegerilor din SUA: Democrații câștigă 11 mandate în Camera Reprezentanților, republicanii 3. Cum arată lupta pentru controlul Congresului

Primele rezultate ale alegerilor legislative din Statele Unite arată că democrații au obținut 11 mandate în Camera Reprezentanților, iar republicanii 3. Numărătoarea este însă abia la început, fiind atribuite doar 14 dintre cele 435 de mandate.

Pentru a controla Camera Reprezentanților, un partid trebuie să obțină cel puțin 218 dintre cele 435 de mandate. La momentul raportării, democrații au 11 mandate câștigate și mai au nevoie de 207, în timp ce republicanii au 3 și mai au nevoie de 215.

În Senat, situația este diferită, deoarece numai 35 dintre cele 100 de mandate sunt disputate în acest scrutin. Celelalte mandate aparțin senatorilor al căror mandat continuă după alegeri.

Situația acum:

Camera Reprezentanților (435 de locuri, majoritate 218):

Democrați: 11 locuri câștigate

Republicani: 3 locuri câștigate

Locuri încă neatribuite: 421

Senat (100 de locuri, majoritate 51):

Democrați + independenți: 35 de locuri asigurate

Republicani: 31 de locuri asigurate

Locuri încă în joc: 34

UPDATE Prima victorie democrată în cursa pentru Senatul SUA. Mark Warner câștigă un nou mandat în Virginia

Democratul Mark Warner a câștigat un nou mandat în Senatul Statelor Unite, învingându-l pe candidatul republican Bert Mizusawa în Virginia, potrivit primelor rezultate anunțate în noaptea alegerilor americane.

Warner, în vârstă de 71 de ani, obține astfel al patrulea mandat de senator, după ce a fost ales pentru prima dată în 2008. Anterior, el a fost guvernator al Virginiei între 2002 și 2006.

Contracandidatul său, Bert Mizusawa, este general-maior în retragere al armatei americane.

Victoria lui Warner permite Partidului Democrat să își păstreze unul dintre mandatele pe care le deținea deja în Senat, fără să modifice raportul de forțe dintre cele două partide.

UPDATE Primele victorii ale nopții electorale din SUA. Republicanii și democrații câștigă câte un mandat în Kentucky

Au apărut primele proiecții privind câștigătorii alegerilor pentru Camera Reprezentanților din Statele Unite. Republicanul Hal Rogers și democratul Morgan McGarvey sunt proiectați câștigători în două districte electorale din statul Kentucky, potrivit NBC News.

UPDATE 2:00 Primele rezultate din SUA aduc vești bune democraților. Avans surprinzător în două districte republicane din Indiana

Primele rezultate ale alegerilor pentru Congresul Statelor Unite indică un început încurajator pentru Partidul Democrat, care înregistrează scoruri peste cele din 2024 în două districte electorale din Indiana, considerate favorabile republicanilor. Datele sunt însă preliminare și nu permit încă stabilirea câștigătorilor.

Potrivit unei analize publicate de The New York Times, democratul J.D. Ford, care încearcă să o învingă pe republicana Victoria Spartz în districtul 5 din Indiana, conduce cu 28 de puncte procentuale în primele rezultate raportate din comitatul Hamilton.

Diferența este semnificativă în comparație cu alegerile prezidențiale din 2024. Atunci, Kamala Harris conducea în același comitat cu numai două puncte procentuale după primele raportări, provenite în principal din votul anticipat. În cele din urmă, Harris a pierdut comitatul la o diferență de șase puncte procentuale.

O evoluție asemănătoare este semnalată în districtul 3 din Indiana. Democrata Kelly Thompson a obținut 63,5% din voturile incluse în prima raportare din comitatul Allen. La alegerile din 2024, republicanul Marlin Stutzman conducea în același moment al numărătorii cu 53,6%.

La ora 02:00, ora României, se închid urnele în Georgia, Carolina de Sud, Virginia, Vermont și în restul statelor Indiana și Kentucky. Tot atunci începe închiderea secțiilor de votare în Florida și New Hampshire, unde unele urne rămân deschise încă o oră.

UPDATE 01:20 Cât ar putea dura până vom afla câștigătorii în statele-cheie

În unele dintre cele mai disputate state americane, rezultatele clare ar putea întârzia până miercuri seară sau chiar joi, ora României.

În cursele foarte strânse, precum cele din Alaska, Maine, Ohio sau Texas, numărarea voturilor prin corespondență și a celor exprimate anticipat, precum și verificarea buletinelor contestate, pot prelungi procesul.

În Alaska, diferența de fus orar și sistemul de vot preferențial pot întârzia stabilirea câștigătorului chiar mai multe zile.

Dacă diferențele dintre candidați sunt foarte mici, unele rezultate ar putea rămâne neclare până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult. Proiecțiile marilor televiziuni americane pot indica însă câștigătorii înainte de finalizarea numărării oficiale.

UPDATE S-au închis primele urne în SUA. Începe numărătoarea voturilor: ce trebuie să știm despre alegerile care pot schimba controlul Congresului

Primele secții de votare din Statele Unite s-au închis miercuri, la ora 01:00, ora României, în Indiana și Kentucky. Numărarea voturilor a început în aceste state, însă unele secții rămân deschise până la ora 02:00, din cauza diferențelor de fus orar. Primele rezultate vor începe să contureze direcția în care se îndreaptă noaptea electorală americană.

Ce se votează și câte mandate sunt necesare pentru majoritate

În Camera Reprezentanților sunt puse în joc toate cele 435 de mandate, iar un partid are nevoie de 218 locuri pentru a controla instituția. În prezent, republicanii dețin o majoritate fragilă.

În Senat, care are 100 de membri, sunt organizate alegeri pentru 35 de mandate. Senatorii sunt aleși pentru șase ani, astfel că doar aproximativ o treime dintre locuri este reînnoită la fiecare doi ani.

Republicanii au intrat în alegeri cu 53 de senatori, față de 47 de democrați și independenți aliați acestora. Pentru a prelua controlul Senatului, democrații trebuie să ajungă la 51 de mandate. În cazul unei egalități de 50-50, vicepreședintele republican JD Vance poate departaja voturile.

UPDATE Primele rezultate vin la ora 1:00

Primele secții de votare din Statele Unite se pregătesc să se închidă, iar rezultatele care vor începe să apară în scurt timp vor oferi primele indicii despre direcția în care se îndreaptă noaptea electorală.

Primele secții de votare din Statele Unite se închid la ora 01:00, ora României, în Indiana și Kentucky. La ora 02:00, ora României, se închid urnele în alte șase state, inclusiv Florida, Georgia și Virginia. O jumătate de oră mai târziu urmează Carolina de Nord și Ohio, state cu curse electorale importante.

La ora 03:00 se încheie votarea în numeroase alte state, inclusiv Texas, Michigan și Pennsylvania.

Vot de neîncredere în Donald Trump. Două treimi dintre americanii care au votat spun că politicile președintelui au afectat economia SUA. Sondaj AP în ziua alegerilor

Alegerile legislative din Statele Unite s-au transformat într-un referendum asupra președintelui Donald Trump. Aproximativ două treimi dintre alegătorii care au participat la scrutinul de marți consideră că politicile administrației republicane au înrăutățit situația economică a țării, în timp ce șapte din zece americani vor ca viitorul Congres să limiteze mai ferm puterea președintelui, potrivit unui amplu sondaj realizat de Associated Press.

Nemulțumirea față de direcția în care se îndreaptă Statele Unite domină atmosfera electorală. Aproximativ trei sferturi dintre alegătorii intervievați în cadrul AP Voter Poll declară că sunt furioși sau nemulțumiți de situația actuală din țară, iar șase din zece dezaprobă modul în care Donald Trump își exercită mandatul prezidențial.

Economia, costul vieții și funcționarea democrației sunt principalele preocupări ale americanilor.

UPDATE Șase state pot decide controlul Senatului SUA. Republicanii își apără mandatele, democrații încearcă să răstoarne majoritatea

Șase curse electorale pentru Senatul Statelor Unite sunt considerate extrem de strânse, potrivit celei mai recente evaluări a Cook Political Report. Este vorba despre Alaska, Kansas, Iowa, Maine, Ohio și Texas, toate cele șase mandate fiind deținute în prezent de republicani.

Michigan, care figura anterior pe lista statelor unde rezultatul era considerat imposibil de anticipat, a fost mutat în categoria „Lean Democrat”, ceea ce indică un avantaj pentru democrați în evaluarea analiștilor electorali.

Miza este controlul Senatului, unde republicanii dețin în prezent 53 de mandate, față de 47 ale democraților și independenților care votează alături de aceștia.

Pentru a ajunge la o majoritate de 51 de mandate, democrații trebuie să câștige toate cele cinci curse clasificate de Cook Political Report drept favorabile sau înclinate spre Partidul Democrat, inclusiv pe cea din Carolina de Nord, unde mandatul este în prezent republican, și să obțină încă trei victorii în cele șase state considerate indecise.

UPDATE Trump revendică prima victorie a nopții electorale din SUA. Republicanii câștigă funcția de guvernator în Guam, dar democrații le iau un mandat

Primele rezultate ale alegerilor americane de la jumătatea mandatului prezidențial au venit din Guam, teritoriul american din Oceanul Pacific unde urnele s-au închis înaintea celor din Statele Unite continentale.

Republicanii au câștigat funcția de guvernator, în timp ce democrații au reușit să preia locul de delegat în Congres. Președintele Donald Trump a salutat imediat victoria republicană, exprimându-și speranța că rezultatul anticipează evoluția scrutinului la nivel național..

„Guam, care a fost întotdeauna considerat puternic democrat, tocmai a anunțat o victorie REPUBLICANĂ pentru cea mai importantă funcție, cea de guvernator. Felicitări lui Tony Ada!”, a scris președintele american.

Trump a evidențiat și rezultatele alegerilor legislative locale, susținând că republicanii au obținut majoritatea în Senatul din Guam.

„Republicanii au, de asemenea, majoritatea în Senatul local. Uau, sper că acesta este un semn pentru ceea ce urmează!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

UPDATE Primele probleme la alegerile din SUA: aparate de vot blocate în New York, secții mutate din cauza inundațiilor în Florida. Trump atacă presa

Primele ore ale procesului electoral au fost marcate de probleme tehnice în New York și de inundații care au determinat mutarea unor secții de votare în Florida. Între timp, președintele american a lansat noi atacuri la adresa presei, iar Departamentul Justiției a mobilizat aproximativ 1.000 de observatori electorali în toate cele 50 de state.

Primele secții electorale se vor închide la ora 18:00 pe Coasta de Est a Statelor Unite, adică miercuri, 4 noiembrie, ora 01:00 în România. Primele rezultate vor oferi indicii despre direcția scrutinului, însă stabilirea majorității din Congres ar putea necesita mai multe ore sau chiar zile.

SUA aleg. Tot ce trebuie să știi

Alegerile din Statele Unite reprezintă primul mare test electoral național pentru Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025. Rezultatul va determina dacă președintele republican își poate continua agenda politică beneficiind de sprijinul ambelor camere ale Congresului sau dacă va trebui să negocieze cu o opoziție democrată care ar putea bloca inițiative legislative și declanșa anchete parlamentare.

Sondajele și analizele electorale indică perspective favorabile democraților în competiția pentru Camera Reprezentanților, în timp ce lupta pentru Senat rămâne deschisă. Nemulțumirile privind costul vieții, războiul cu Iranul, creșterea prețurilor la combustibili și politica tarifară a administrației Trump au dominat ultimele săptămâni de campanie.

Ce sunt alegerile „midterms” și ce votează americanii

Alegerile de la jumătatea mandatului, cunoscute în Statele Unite drept „midterms”, sunt organizate la doi ani după alegerile prezidențiale.

Alegătorii decid componența Congresului, instituția care adoptă legile federale, aprobă cheltuielile guvernamentale și exercită control parlamentar asupra administrației.

În scrutinul din 3 noiembrie sunt puse în joc:

435 de mandate în Camera Reprezentanților, întreaga cameră fiind reînnoită o dată la doi ani.

35 dintre cele 100 de mandate din Senat, dintre care 33 prin alegeri ordinare și două prin alegeri speciale.

funcții de guvernator și numeroase alte poziții în administrațiile statelor americane, precum și referendumuri și inițiative locale.

Spre deosebire de membrii Camerei Reprezentanților, care sunt aleși pentru mandate de doi ani, senatorii americani au mandate de șase ani. Senatul este format din 100 de membri, câte doi pentru fiecare dintre cele 50 de state americane.

Pentru a asigura continuitatea activității instituției, mandatele senatorilor sunt eșalonate, astfel încât aproximativ o treime dintre locurile din Senat sunt supuse votului la fiecare doi ani.

Funcții de guvernator și numeroase alte poziții în administrațiile statelor americane, precum și referendumuri și inițiative locale.

Câte voturi ai nevoie pentru controlul camerelor

Pentru controlul Camerei Reprezentanților este necesară o majoritate de 218 mandate.

În Senat, republicanii dețin 53 de locuri, iar democrații și cei doi independenți care votează alături de ei controlează împreună 47. Democrații trebuie să obțină un câștig net de patru mandate pentru a ajunge la 51.

Republicanii pot păstra controlul Senatului chiar și cu 50 de locuri, deoarece vicepreședintele JD Vance poate departaja voturile în cazul unui rezultat de 50 la 50.

De ce sunt alegerile atât de importante pentru Donald Trump

În sistemul politic american, președintele are nevoie de Congres pentru adoptarea legislației, pentru finanțarea priorităților administrative și, în cazul Senatului, pentru confirmarea unor numiri importante.

O eventuală schimbare a majorității în Camera Reprezentanților ar permite democraților să controleze comisiile parlamentare, să organizeze audieri și să investigheze activitatea administrației Trump.

Dacă democrații ar câștiga și Senatul, ar putea bloca anumite numiri prezidențiale, inclusiv eventuale nominalizări la Curtea Supremă, și ar avea o influență mult mai mare asupra agendei legislative.

În schimb, păstrarea controlului ambelor camere de către republicani i-ar permite lui Trump să continue colaborarea cu o majoritate parlamentară din propriul partid.

Alegerile au și o semnificație simbolică. Istoric, partidul președintelui aflat în funcție pierde de regulă mandate la scrutinul de la jumătatea mandatului. Doar de două ori după Al Doilea Război Mondial partidul președintelui nu a pierdut teren în Congres la asemenea alegeri.

Trump a participat intens la campanie și le-a cerut susținătorilor să se comporte ca și cum numele său s-ar afla pe buletinul de vot.

Românii intră în cursa electorală din SUA. Candidați de origine română, atât din partea lui Trump, cât și a democraților, luptă pentru funcții în trei state americane

Alegerile din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie, au și o miză românească. Trei candidați de origine română se află pe buletinele de vot în Florida, Texas și Washington D.C., reprezentând atât Partidul Republican al președintelui Donald Trump, cât și Partidul Democrat.

Ionel Roiban, originar din județul Vâlcea, candidează din partea Partidului Republican pentru un mandat în Camera Reprezentanților a statului Florida, în Districtul 90. Românul are însă un trecut politic și în România: a fost vicepreședinte al PMP, partid condus de atunci de actualul consilier prezidențial Eugen Tomac, și consilier de stat în Guvernul Ludovic Orban.

La aproximativ 2.000 de kilometri distanță, în Texas, Mihaela Pleșa încearcă să obțină un nou mandat în Camera Reprezentanților a statului. Spre deosebire de Roiban, aceasta candidează din partea Partidului Democrat.

Mihaela Pleșa s-a născut în Texas, într-o familie de români care au emigrat. În 2022, a devenit prima persoană de origine română aleasă în legislativul acestui stat american.

Un al treilea candidat de origine română este Ciprian Ivanof, avocat născut în România, care reprezintă Partidul Republican în alegerile din Washington D.C. Ivanof candidează pentru funcția de U.S. Shadow Representative, un reprezentant simbolic al capitalei federale care susține interesele Washingtonului în relația cu Congresul.

Economia, războiul cu Iranul și imigrația, principalele teme ale campaniei

Campania electorală a fost dominată de preocupările privind costul vieții, în special prețurile alimentelor, energiei și combustibililor.

Potrivit Reuters, conflictul cu Iranul și consecințele sale economice au afectat percepția publică asupra administrației Trump, în timp ce politica tarifară a președintelui a reprezentat un alt subiect de dispută.

Democrații au încercat să transforme scrutinul într-un referendum asupra politicilor economice și externe ale Casei Albe.

Republicanii au insistat asupra imigrației, securității și diferențelor ideologice dintre cele două partide, prezentând o parte dintre candidații democrați drept prea radicali.

Un alt element important îl reprezintă participarea la vot. Mobilizarea alegătorilor independenți, a tinerilor, a electoratului latino și a alegătorilor din suburbii ar putea influența rezultatele în competițiile strânse.

Ce înseamnă alegerile pentru Europa, NATO și Ucraina

Rezultatul scrutinului va avea implicații și în afara Statelor Unite, inclusiv pentru România.

Congresul american joacă un rol central în aprobarea cheltuielilor federale, inclusiv a fondurilor destinate apărării și asistenței externe.

O schimbare a majorității ar putea modifica negocierile privind bugetele militare, sprijinul pentru Ucraina, relațiile comerciale cu Uniunea Europeană și politica administrației Trump față de aliații NATO.

Totuși, politica externă rămâne în mare măsură în atribuțiile președintelui, iar o majoritate democrată în Congres nu ar însemna automat o schimbare a poziției Washingtonului față de războiul din Ucraina sau față de securitatea europeană.

Pentru România, una dintre principalele teme de urmărit va fi modul în care noul Congres se va raporta la finanțarea apărării, la prezența militară americană în Europa și la cooperarea transatlantică.

Când vom ști cine a câștigat alegerile

Deși primele rezultate vor apărea miercuri dimineață, este posibil ca majoritatea din Congres să nu poată fi stabilită imediat.

Associated Press avertizează că rezultatul final al alegerilor poate rămâne necunoscut timp de mai multe zile, în special dacă diferențele de voturi sunt mici.

În California, numărarea voturilor trimise prin poștă poate continua după ziua scrutinului. În Alaska și Maine, votul preferențial poate necesita redistribuirea opțiunilor alegătorilor și mai multe runde de centralizare.