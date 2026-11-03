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Americanii s-au întors împotriva lui Trump. Sondaj AP în ziua alegerilor: Două treimi spun că președintele a afectat economia SUA

Alegerile legislative din Statele Unite s-au transformat într-un referendum asupra președintelui Donald Trump. Aproximativ două treimi dintre alegătorii care au participat la scrutinul de marți consideră că politicile administrației republicane au înrăutățit situația economică a țării, în timp ce șapte din zece americani vor ca viitorul Congres să limiteze mai ferm puterea președintelui, potrivit unui amplu sondaj realizat de Associated Press. Rezultatele apar într-un moment decisiv pentru Trump, care riscă să piardă controlul republican asupra uneia sau chiar ambelor camere ale Congresului.
Americanii s-au întors împotriva lui Trump. Sondaj AP în ziua alegerilor: Două treimi spun că președintele a afectat economia SUA
Marius Vale
04 nov. 2026, 00:45, Știri externe
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Nemulțumirea față de direcția în care se îndreaptă Statele Unite domină atmosfera electorală. Aproximativ trei sferturi dintre alegătorii intervievați în cadrul AP Voter Poll declară că sunt furioși sau nemulțumiți de situația actuală din țară, iar șase din zece dezaprobă modul în care Donald Trump își exercită mandatul prezidențial.

Economia, costul vieții și funcționarea democrației sunt principalele preocupări ale americanilor.

Două treimi dintre alegători spun că Trump a afectat economia

Potrivit sondajului Associated Press, aproximativ 67% dintre alegătorii americani consideră că politicile economice ale președintelui au înrăutățit situația țării. Numai aproximativ trei din zece cred că măsurile adoptate de administrația Trump au îmbunătățit economia.

Evaluarea este la fel de negativă în privința tarifelor vamale, una dintre principalele componente ale politicii economice promovate de Casa Albă. Aproximativ două treimi dintre respondenți consideră că acestea au afectat economia americană.

Mai mult, șase din zece alegători atribuie creșterea neobișnuită a prețurilor politicilor administrației Trump, în locul unor factori economici aflați în afara controlului președintelui.

Costul vieții a devenit astfel una dintre cele mai importante vulnerabilități electorale ale republicanilor.

Aproximativ patru din zece alegători identifică economia drept cea mai importantă problemă cu care se confruntă Statele Unite, în timp ce trei din zece indică situația democrației.

Nemulțumirile economice au fost amplificate și de războiul din Iran, un alt subiect exploatat de democrați în campania electorală.

Șapte din zece americani vor ca puterea lui Trump să fie limitată de Congres

Sondajul AP indică și o nemulțumire profundă față de modul în care instituțiile americane își exercită atribuțiile.

Aproximativ 70% dintre alegători consideră că actualul Congres nu face suficient pentru a controla puterea președintelui.

Numai doi din zece respondenți cred că legislativul american exercită un control adecvat asupra Casei Albe, în timp ce aproximativ unul din zece consideră că intervenția Congresului este excesivă.

În același timp, trei sferturi dintre alegători dezaprobă activitatea Congresului.

Evaluările negative se extind și asupra calităților personale ale președintelui.

Mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că Donald Trump nu este un lider puternic, nu reprezintă interesele unor oameni ca ei, nu are prioritățile potrivite și nu dispune de capacitatea mentală necesară pentru a-și exercita eficient funcția.

Aproximativ șase din zece alegători consideră că Trump își pune propriile interese înaintea intereselor țării.

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