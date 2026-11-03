Ambasadorul României la Washington, despre alegerile din SUA: Democrații ar putea prelua Camera Reprezentanților. România urmărește deciziile privind Marea Neagră

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat marți, la Digi24, că există un consens între republicani și democrați asupra necesității consolidării apărării flancului estic al NATO, însă o schimbare a majorității în Congres ar putea influența deciziile administrației de la Washington.

Muraru: Alegerile sunt un referendum despre politicile „America First”

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a explicat că scrutinul american de marți are o componentă locală importantă, diferită de confruntarea prezidențială din 2024 dintre Donald Trump și Kamala Harris.

Potrivit diplomatului, alegătorii americani decid nu doar componența instituțiilor federale, ci și ocuparea unor funcții la nivelul statelor și al comunităților locale.

„Sunt niște alegeri cu o profundă amprentă locală. Deci nu mai există tensiunea aceea din 2024, când America era împărțită între susținătorii Kamala Harris și susținătorii lui Donald Trump”, a declarat Muraru.

Acesta a arătat că problemele locale se suprapun peste evaluarea politicilor administrației republicane, transformând scrutinul într-un test politic pentru președinte.

„Sigur cu această suprapunere, cu această amprentă federală, națională, în care americanii dau un răspuns la întrebarea dacă politica a președintelui și a guvernului federal american este ceea ce și-o doresc să continue după 2 ani cu președintele Trump la cârmă”, a explicat ambasadorul.

Muraru a amintit că sistemul constituțional american permite alegătorilor să modifice periodic raportul de forțe din Congres, fără ca mandatul președintelui să fie afectat direct.

„Un senat ales pe 6 ani, un președinte ales pe 4 ani și o cameră a reprezentanților alesă pe 2 ani, pentru că dă posibilitatea cetățeanului să aleagă la 2 ani, să-și spună cuvântul, e un referendum, un referendum despre președinte și despre politicile America First”, a afirmat diplomatul.

El a subliniat că, din perspectivă istorică, partidul președintelui în funcție se confruntă frecvent cu pierderi electorale la alegerile de la jumătatea mandatului.

România urmărește schimbarea majorității în Congres

Întrebat ce ar trebui să urmărească România în rezultatele scrutinului, Andrei Muraru a indicat în primul rând evoluția raportului de forțe din Camera Reprezentanților.

Ambasadorul a afirmat că există o percepție larg răspândită potrivit căreia democrații ar putea prelua controlul acestei camere, ceea ce ar determina schimbarea conducerii sale și a comisiilor parlamentare.

„Ne uităm, evident, la Camera Reprezentanților, pentru că acolo se schimbă odată coloratura și avem o percepție aproape unanimă că camera va reveni în mâinile democrațiilor și se va schimba nu doar speaker-ul, ci și șefii celor 22 de comitete, adică comisii în limbaj constituțional parlamentar românesc”, a declarat Muraru.

În ceea ce privește Senatul, diplomatul a atras atenția asupra importanței controlului politic al acestei instituții pentru politica externă și deciziile bugetare ale Statelor Unite.

El a menționat că eventualele blocaje dintre administrația prezidențială și Congres ar putea afecta inclusiv aprobarea unor cheltuieli federale.

„Statele Unite au un deficit foarte mare de 2 trilioane de dolari și nu este exclus să vedem shutdown-ul, deci închiderea parțială a guvernului pentru anumite perioade”, a afirmat ambasadorul.

Marea Neagră și finanțarea apărării, priorități pentru România

Andrei Muraru a explicat că una dintre cele mai importante mize pentru România este legea americană privind autorizarea bugetului apărării, prin care Congresul stabilește cadrul unor politici și programe militare.

Diplomatul a indicat interesul Bucureștiului pentru includerea regiunii Mării Negre în prioritățile de securitate ale Washingtonului, precum și pentru continuarea sprijinului destinat Ucrainei.

„Apoi este legea de autorizare a bugetului apărării, foarte importantă, care ne interesează în mod direct, pentru că România vrea să vadă acolo Marea Neagră menționată, vrea să vadă poate fonduri pentru Ucraina, pentru reziliență, pentru apărarea mai robustă a sudului flancului Estic unde suntem și poate că vom vedea și o altă discuție despre postura militar-americană în Europa”, a declarat Muraru.

Potrivit ambasadorului, discuțiile privind configurația prezenței militare americane pe continent se desfășoară într-un moment în care Congresul ar putea trece printr-o schimbare de majoritate.

O asemenea evoluție ar putea influența calendarul și conținutul deciziilor privind dislocarea forțelor americane în Europa.

„Flancul estic și România trebuie să fie apărate în mod serios”

Ambasadorul României a susținut că, în pofida diferențelor politice dintre republicani și democrați, există un acord larg în Congres asupra importanței apărării flancului estic al NATO.

„Avem aproape o voce unanimă la nivelul Congresului și Senatului și Camerei Reprezentanților, în care și republicani și democrați spun că flancul estic și România în mod particular trebuie să fie apărate în mod serios, trebuie o prezență consolidată, fie că vorbim de rotațională sau permanentă, mai multe echipamente americane”, a declarat diplomatul.

Muraru a precizat că această convergență politică privește și distribuirea responsabilităților financiare pentru apărare între Statele Unite și aliații europeni.

„Unde am văzut iarăși o viziune unanimă este cu privire la burden sharing, deci la împărțirea costurilor pentru apărare, și republicanii și democrații sunt de acord că europeenii trebuie să facă mai mult, să investească mai mult”, a explicat ambasadorul.

În acest context, el a susținut că România se află într-o poziție favorabilă datorită angajamentelor privind creșterea cheltuielilor militare.

„România este într-o poziție privilegiată din punctul acesta de vedere, ne-am angajat la 5% din produsul intern burd pentru apărare, suntem deja la 3,5% din PIB pentru apărare în anul acesta, deci există această evaluare că vom îndeplini această țintă cu șapte ani mai devreme decât ne-am angajat”, a afirmat Muraru.

Declarațiile ambasadorului au fost făcute în contextul alegerilor americane de la jumătatea mandatului prezidențial, al căror rezultat ar putea modifica echilibrul politic de la Washington și ar putea influența negocierile privind prioritățile de securitate ale Statelor Unite în Europa.