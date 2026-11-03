„Românii nu jefuiesc Germania, ci contribuie la prosperitatea ei”. Replica liberalilor pentru Alice Weidel

Deputatul PNL Robert Sighiartău a reacționat marți seara la acuzațiile formulate de Alice Weidel la adresa românilor stabiliți în Germania. Deputatul a contestat generalizarea făcută de lidera AfD, subliniind contribuția comunității românești la economia germană.

„Doamna Alice Weidel, românii nu jefuiesc Germania. Românii muncesc și contribuie la prosperitatea Germaniei!”, a scris Sighiartău pe rețelele sociale.

Sighiartău: Românii din diaspora nu sunt cetățeni europeni de mâna a doua

Deputatul a amintit că aproape un milion de cetățeni români trăiesc în Germania, iar sute de mii dintre aceștia lucrează și plătesc taxe și contribuții sociale.

„Sunt medici, ingineri, muncitori, antreprenori și oameni care își cresc copiii prin muncă și sacrificii. Acești oameni nu merită să fie insultați și transformați în ținte politice. Merită respect!”, a transmis parlamentarul.

Liberalul a precizat că eventualele fraude sociale trebuie investigate și sancționate, dar a criticat atribuirea unei imagini negative întregii comunități românești.

„Dacă există fraude sociale, ele trebuie investigate și sancționate. Dar nu aveți dreptul să puneți o etichetă jignitoare pe o întreagă comunitate. Românii din diaspora nu sunt cetățeni europeni de mâna a doua. Iar demnitatea lor nu este negociabilă!”, a adăugat deputatul.

Mircea Abrudean: Naționalitatea nu poate deveni un criteriu de discriminare

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a condamnat, la rândul său, afirmațiile liderei AfD, susținând dreptul românilor din Germania de a fi respectați și tratați cu demnitate.

„Afirmațiile făcute de lidera AfD la adresa românilor care trăiesc în Germania sunt cel puțin condamnabile și reprezintă o lipsă de respect față de o comunitate de aproape un milion de oameni”, a transmis Mircea Abrudean.

Acesta a subliniat că eventualele încălcări ale legii trebuie analizate individual, pe baza faptelor și a probelor, iar generalizările nu pot justifica discriminarea.

„Aproape un milion de români și-au construit o viață în Germania. Ei fac parte din comunități, susțin economia și contribuie la bunăstarea societății în care trăiesc. Prezența lor nu poate fi redusă la statistici despre cheltuieli sociale și nici judecată prin prisma unor prejudecăți”, a adăugat președintele Senatului.

Alice Weidel i-a acuzat pe români că „jefuiesc” sistemul social german

Reacțiile lui Mircea Abrudean și Robert Sighiartău au fost provocate de declarațiile făcute pe 28 octombrie de Alice Weidel, copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), privind românii stabiliți în Germania.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare de direcție în politica privind migrația!”, a scris Weidel pe platforma X.

Lidera AfD a distribuit un material despre un documentar realizat de televiziunea publică regională germană MDR, care prezintă situația unor imigranți din România și Bulgaria și posibilele abuzuri în accesarea ajutoarelor sociale. Documentarul examinează inclusiv dificultățile autorităților germane în combaterea fraudelor.