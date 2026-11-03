Deputatul AUR Andrei Gușă, reacție după declarațiile lui Alice Weidel despre românii din Germania: „Nu suntem cetățeni europeni de rang secund”

Andrei Gușă afirmă că fiecare stat european trebuie să aibă libertatea de a-și decide politicile interne, inclusiv în ceea ce privește migrația, securitatea și combaterea fraudelor, dar subliniază că acest drept nu trebuie să afecteze respectul față de cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene.

„Când Alice Weidel afirmă că românii „jefuiesc” sistemul social german, nu mai vorbim doar despre combaterea fraudelor sau despre o dezbatere legitimă privind politica de migrație. Vorbim despre o generalizare periculoasă, care riscă să transforme o întreagă comunitate într-un vinovat colectiv”, a transmis deputatul AUR, într-un editorial publicat de solidnews.ro.

Andrei Gușă: Germania a beneficiat de forța de muncă românească

Parlamentarul amintește că economia germană a beneficiat de-a lungul anilor de libera circulație europeană și de contribuția românilor care au ales să muncească și să locuiască în Germania.

Acesta consideră că nu este corect ca cetățenii români să fie priviți cu suspiciune în mod colectiv, după ce au contribuit la dezvoltarea economiei germane și la susținerea unei societăți afectate de probleme demografice.

„Nu poți să te bucuri de avantajele unei Europe cu frontiere deschise atunci când ai nevoie de muncitori, iar apoi să tratezi cetățenii unui stat membru ca pe niște suspecți colectivi atunci când apar probleme în sistemul social”, susține Andrei Gușă.

Deputatul precizează că eventualele fraude, contractele fictive, exploatarea sistemului de alocații sau activitățile rețelelor infracționale trebuie investigate și sancționate, indiferent de naționalitatea celor implicați.

În același timp, acesta face diferența între persoanele care încalcă legea și românii care muncesc cinstit în Germania.

„Suveranitatea nu poate fi un drept cu sens unic”

Andrei Gușă afirmă că România trebuie să-și apere cetățenii din diaspora și să solicite respectarea drepturilor acestora în interiorul Uniunii Europene.

„România nu este o țară terță. Românii nu sunt cetățeni europeni de rang secund. Avem aceleași drepturi fundamentale de circulație, muncă și stabilire în spațiul comunitar, dar și aceleași obligații de respectare a legii”, a declarat deputatul.

Acesta mai susține că respectul pentru identitatea națională trebuie să fie reciproc, iar România nu trebuie tratată ca un partener inferior în cadrul Uniunii Europene.

„Suveranitatea nu poate fi un drept cu sens unic. Respectul pentru identitatea națională nu poate fi revendicat pentru unii și refuzat altora”, a mai transmis Andrei Gușă.

În final, deputatul AUR afirmă că românii din diaspora merită respect pentru munca și contribuția lor la societățile în care trăiesc și consideră că România are responsabilitatea de a le apăra drepturile și demnitatea.