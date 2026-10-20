AfD vrea să schimbe radical Uniunea Europeană și să-i reducă puterile. Planul pe care Alice Weidel îl va prezenta la Bruxelles

Inițiativa AfD vine într-un moment în care partidele de extremă dreapta încearcă să își consolideze influența în Europa. Victoriile recente ale formațiunii în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Occidentală i-au oferit un nou impuls politic, scrie Politico.

Săptămâna trecută, Marine Le Pen s-a aflat la Bruxelles pentru a-și prezenta propriul plan privind viitorul Uniunii Europene, în eventualitatea în care va deveni președinta Franței. Ea a promis că va reduce la jumătate contribuția Franței la bugetul UE și că va transforma Comisia Europeană într-un simplu „secretariat” aflat în serviciul statelor membre.

AfD vrea să reducă puterile instituțiilor europene

Potrivit documentului obținut de Politico, AfD nu intenționează, cel puțin într-o primă etapă, să scoată Germania din Uniunea Europeană sau din zona euro. În schimb, partidul propune renegocierea tratatelor europene și reducerea atribuțiilor, instituțiilor și bugetului UE.

Alice Weidel își va prezenta strategia miercuri după-amiază, în cadrul unui eveniment intitulat „Noul nostru acord pentru Europa”.

AfD propune eliminarea alegerilor directe pentru Parlamentul European și înlocuirea eurodeputaților aleși de cetățeni cu reprezentanți desemnați de parlamentele naționale.

Partidul dorește, de asemenea, ca rolul Comisiei Europene să fie limitat la atribuții strict administrative, iar deciziile importante să fie luate de guvernele statelor membre. O altă propunere vizează înlocuirea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu un tribunal de arbitraj.

Planul prevede reducerea drastică a bugetului european și stabilirea unui plafon pentru cheltuieli, înghețarea numărului de angajați ai instituțiilor europene și desființarea unor agenții ale UE.

AfD ar folosi dreptul de veto al Germaniei pentru a elimina veniturile europene provenite din TVA și din taxele aplicate deșeurilor din plastic. Partidul amenință inclusiv cu blocarea contribuțiilor financiare ale Berlinului la bugetul comun, pentru a determina Uniunea Europeană să accepte reformele propuse.

„Dacă Bruxellesul refuză calea reformei, acest drept de veto va fi folosit pentru a bloca viitoarele acte legislative privind finanțarea UE și pentru a reduce drastic contribuțiile Germaniei”, se arată în documentul AfD.

Germania ar putea solicita derogări de la politicile europene

AfD propune și modificarea sistemului de vot din cadrul Băncii Centrale Europene, astfel încât economiile mai mari din zona euro să aibă o influență sporită asupra deciziilor de politică monetară. O asemenea schimbare ar oferi Germaniei un cuvânt mai greu de spus. Partidul se opune, totodată, introducerii euro digital.

În plus, AfD consideră că Germania ar trebui să solicite exceptarea de la aplicarea unor politici europene privind migrația, fiscalitatea, protecția socială, apărarea și împrumuturile comune.

Dacă Uniunea Europeană nu renunță la politicile sale de mediu și nu adoptă modificări importante în domeniile industriei, agriculturii și finanțelor, partidul ar cere derogări și în aceste sectoare.

Documentul indică anul 2029, când sunt programate următoarele alegeri pentru Parlamentul European și alegeri federale în Germania, drept momentul în care ar putea începe aplicarea reformelor.

Dacă reformele propuse nu vor fi acceptate, AfD anunță că ar supune apartenența Germaniei la Uniunea Europeană unui referendum.