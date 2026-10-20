Atac cibernetic asupra AfD: aproximativ 421.000 de e-mailuri ar fi fost publicate online

Un atac cibernetic asupra infrastructurii de găzduire a partidului german Alternativa pentru Germania (AfD) ar fi dus la copierea ilegală a unor mesaje din mai multe conturi de e-mail. Potrivit publicației Bild, aproximativ 421.000 de e-mailuri au apărut online, însă autenticitatea datelor nu a fost confirmată.

Un purtător de cuvânt al AfD a confirmat pentru publicația Die Zeit că partidul a fost ținta unui atac cibernetic în septembrie 2026. Potrivit acestuia, persoane necunoscute au copiat ilegal părți din câteva conturi de e-mail.

Reprezentantul partidului a precizat că majoritatea conturilor vizate nu mai fuseseră folosite de ani de zile. Conturile de e-mail actuale ale conducerii federale a AfD nu au fost afectate, a mai transmis acesta.

Printre conturile vizate s-ar afla și cel al lui Alexander Gauland

Potrivit informațiilor publicate de Bild, autorii presupusei scurgeri de date susțin că mesajele provin din zece conturi de e-mail. Printre acestea s-ar afla unul asociat cu Alexander Gauland, fost lider al AfD, precum și un alt cont pe care partidul l-ar fi indicat anterior drept punct de contact pentru sediul său federal.

Nu este clar, deocamdată, dacă toate mesajele publicate sunt autentice sau dacă volumul de date prezentat de autori corespunde realității.

AfD susține că a oprit rapid atacul

Potrivit purtătorului de cuvânt al partidului, atacul a fost detectat și oprit într-un interval scurt de timp. Ulterior, toate persoanele ale căror conturi au fost vizate au fost informate despre incident.

Investigația este în curs, iar circumstanțele exacte ale atacului și amploarea scurgerii de date nu au fost stabilite definitiv.

Cazul readuce în atenție riscurile de securitate cibernetică la care sunt expuse formațiunile politice, în special în ceea ce privește conturile de e-mail și informațiile interne. Până la clarificarea incidentului, autenticitatea și proveniența tuturor datelor publicate rămân incerte.