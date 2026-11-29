„Pentru că aici, în Bundestag, i-ați jignit din nou pe români, de data asta am venit personal să lămurim lucrurile”, a transmis Dominic Fritz duminică, pe contul său de Facebook.

Declarația liderei AfD

În videoclipul său, liderul USR a inclus un fragment din discursul lui Alice Weidel, în care lidera AfD declara că „alocațiile pentru copiii din străinătate s-au înzecit în doar câțiva ani, ajungând la peste un miliard. Dacă acești copii există cu adevărat, nu știe nimeni sigur, dar în România și Bulgaria familii întregi trăiesc regește din banii primiți din Germania. Iar soluția ar fi remigrarea”.

Fritz a comentat despre includerea conjuncției „dar” în discursul lui Weidel, despre care a spus că este „cuvântul său preferat din discurs”.

„Ori nu există, ori trăiesc regește. Amândouă deodată ar fi ca și cum aș spune: «Nu știe nimeni sigur dacă AfD are vreun plan, dar funcționează de minune»”, a continuat el.

Liderul USR a adăugat că alocațiile sunt în valoare de 259 de euro pe lună, „iar de multe ori Germania plătește doar diferența față de alocația românească”.



El a continuat spunând că Alice Weidel „are un salariu de 24.000 de euro, echivalentul a 90 de alocații, plătit și de sute de mii de contribuabili români din Germania. Familia ei trăiește în Elveția”.

„Nici nu vă întreb dacă primiți alocație pentru copiii dumneavoastră, care locuiesc în străinătate. Poate ar fi mai bine să nu aruncați cu pietre”, a mai menționat Fritz.

„Și să nu-mi spuneți acum că munca grea din Bundestag merită banii ăștia. Pentru că impozitele din care vă este plătit salariul le plătesc și jumătate de milion de asistente, șoferi de TIR sau muncitori în construcții din România, care muncesc pe brânci, în timp ce dumneavoastră îi jigniți în timpul programului de lucru”, adaugă Fritz.

„Partea perfidă a discursului, remigrarea”

Potrivit acestuia, partea „cu adevărat perfidă a discursului dumneavoastră este însă soluția pretins «evidentă»: remigrarea”.

„Să trecem peste faptul că propunerea e aproape amuzantă: copiii care, după dumneavoastră, nici nu există ar trebui acum să remigreze în România. Deci vreți să remigreze doar părinții. Adică exact cei care muncesc aici și plătesc impozite și contribuții sociale, apropo, câteva miliarde de euro pe an. Și tocmai de ei vreți să scăpați? Atunci mâine vor lipsi din spitale aproape 5.000 de medici români, sparanghelul va rămâne pe câmp, pentru că majoritatea culegătorilor vin din România, iar coletul dumneavoastră nu mai ajunge, pentru că stă în depozit. Ați spus odată: «Nimeni nu se atinge de șnițelul meu», De unde credeți că vine șnițelul și cine îl tranșează la abator?”, a mai spus Fritz.

„Dezbaterea despre azil nu are legătură cu cetățenii UE din România și Bulgaria”

„Știți și dumneavoastră, doamnă Weidel, că dezbaterea despre azil nu are nicio legătură cu cetățenii UE din România și Bulgaria, care au, evident, drepturi depline și libertate deplină de circulație. Că vă alimentați totuși retorica despre migrație cu cele mai ieftine prejudecăți împotriva românilor și acceptați ca sute de mii de oameni care muncesc din greu să se simtă ceva mai puțin în siguranță în Germania, asta e lipsit de onoare”, mai precizează liderul USR.

Dominic Fritz specifică și că are șapte frați și că ști „foarte bine, din copilăria mea în Pădurea Neagră, glumele despre noi că trăim din alocații. Atunci veneau de la bătăușii din curtea școlii. Azi vin de la dumneavoastră. Și nu vă las să scăpați cu asta, mai ales nu unui partid care pretinde că vrea să sprijine familiile”.

„Și apropo de remigrare: și camarazii dumneavoastră de extremă dreaptă din România visează să mă remigreze înapoi în Germania. Dar nu le fac această plăcere. Așa cum nici românii din Germania nu vă vor face dumneavoastră această plăcere. Ne puteți jigni, puteți răspândi cifre false despre noi, puteți visa să ne remigrați. Dar cine aparține Europei nu decideți dumneavoastră. Cu toții suntem Europa, doamnă Weidel. Obișnuiți-vă cu asta”, se mai arată în video.

În descrierea videoclipului, Fritz a mai adăugat că „m-am dus la Bundestag și i-am spus vreo două. Încă aștept să-și ceară scuze”.