Oficialul român face o vizită de lucru în Marele Ducat al Luxemburgului în perioada 29-30 noiembrie, unde va participa la ceremonia oficială de constituire a noii instituții financiare. Evenimentul va avea loc la Filarmonica din Luxemburg, în prezența premierului luxemburghez Luc Frieden, a ministrului Finanțelor, Gilles Roth, și a ministrului canadian al Finanțelor și Veniturilor Naționale, François-Philippe Champagne.

La ceremonie vor participa și reprezentanții celorlalte state fondatoare: Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia și Ucraina.

România va avea un rol important în noua arhitectură financiară a securității

Prin semnarea acordului, România devine stat fondator al DSRB, participând direct la stabilirea structurii instituționale, a modelului de guvernanță și a mecanismelor de finanțare ale noii bănci.

Inițiativa urmărește atragerea unor resurse financiare suplimentare și predictibile pentru proiecte din domeniul apărării, securității și rezilienței economice, într-un context geopolitic în care investițiile strategice au devenit o prioritate pentru statele participante.

Ministerul Finanțelor a susținut dezvoltarea unui model instituțional care să poată atrage capital public, privat și instituțional, să sprijine industriile strategice și să faciliteze finanțarea infrastructurii critice.

Pentru România, participarea la această inițiativă reprezintă o oportunitate de a finanța angajamentele strategice în domeniul apărării și securității, fără a pierde din vedere echilibrul fiscal-bugetar și resursele necesare dezvoltării economice.

Un avantaj important îl reprezintă și decizia ca Bucureștiul să găzduiască biroul regional al DSRB pentru flancul sudic. Această decizie consolidează poziția strategică a României în regiune și poate facilita atragerea de investiții, dezvoltarea industriei naționale de apărare și integrarea companiilor românești în lanțurile internaționale de producție și aprovizionare.

Ce rol va avea noua bancă

Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență este concepută ca o instituție financiară multilaterală, deținută de state suverane, care urmărește obținerea celui mai înalt calificativ de credit, AAA. Obiectivul este facilitarea accesului la finanțare pe termen lung, în condiții competitive.

Noua instituție va funcționa în complementaritate cu mecanismele de finanțare existente, precum programul SAFE, Banca Europeană de Investiții și instituțiile financiare naționale.

Printre principalele obiective ale DSRB se numără mobilizarea capitalului public și privat pentru investiții în apărare și securitate, acordarea de împrumuturi și garanții statelor membre și companiilor, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din industriile strategice, precum și dezvoltarea capacităților industriale și tehnologice.

Totodată, banca își propune să asigure o finanțare multianuală predictibilă pentru investițiile strategice.

Întrevederi la nivel înalt și discuții cu mediul de afaceri

Pe lângă ceremonia de semnare a acordului, agenda ministrului Alexandru Nazare include mai multe întâlniri oficiale și bilaterale.

Ministrul Finanțelor va fi primit la Palatul Ducal și va participa la un dejun oficial oferit de Marele Duce al Luxemburgului.

De asemenea, este programată o întrevedere cu Gilles Roth, ministrul Finanțelor din Luxemburg, pentru aprofundarea cooperării economice și financiare dintre cele două țări.

Alexandru Nazare va avea și o reuniune de lucru cu Jean-Christophe Laloux, director general al Băncii Europene de Investiții, în contextul colaborării pentru finanțarea investițiilor strategice și susținerea priorităților de dezvoltare ale României.

Agenda vizitei include și o întâlnire cu reprezentanții Asociației RomLux, organizație care promovează relațiile economice și comerciale dintre România și Luxemburg și facilitează investițiile și parteneriatele dintre comunitățile de afaceri din cele două state.

Prin semnarea acordului de înființare a DSRB, România își consolidează implicarea în dezvoltarea noilor mecanisme internaționale de finanțare a apărării și securității, urmărind totodată atragerea de capital și susținerea industriei naționale.