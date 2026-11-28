„Am văzut conferința colegului meu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Cifrele trebuie citite integral, nu selectiv”, a scris Florin Manole pe contul său de Facebook.

Potrivit ministrului Muncii, „deficitul la zece luni este de 3,92%, dar raportul arată solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligații certe neacoperite”.

„Asta înseamnă că nota de plată nu a dispărut. A fost împinsă în viitor”, a continuat el.

Ministrul susține că, „în timp ce Bolojan se lăuda cu reducerea deficitului, românii au suportat înghețări și taxe, iar firmele au așteptat plăți și deconturi”.

„Pentru 2027 avem nevoie de un buget realist, care să includă pensiile și toate obligațiile certe ale statului. Nu cifre cosmetizate, ci plăți la timp”, adaugă Manole.

De asemenea, Florin Manole a scris că nu a văzut ca Alexandru Nazare „să zică de faptul că pensiile nu trebuie să crească. Rămâne cum am stabilit în programul de guvernare, respectarea legii în privința indexării pensiilor este obligatorie”.

În conferința de presă susținută vineri, ministrul Finanțelor a declarat că deficitul bugetar rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

„Datele recente ne arată că economia dă semne de revenire În trimestrul al treilea din acest an, PIB-ul a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, marcând cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani”, a declarat Nazare.