Continuarea consolidării fiscale nu este opțiune de politică economică, ci este o necesitate pentru a evita deteriorarea severă a situației economice și financiare, a declarat ministrul Finanțelor, cu ocazia conferinței de presă de vineri, în care a prezentat Raportul privind starea finanțelor publice.

Potrivit ministrului, acesta este un document tehnic care răspunde unei solicitări legitime, ca Guvernul și coaliția care îl susține să lucreze pe aceeași radiografie a finanțelor publice.

„Responsabilitatea înseamnă să privim provocările în față să nu le amânăm nota de plată. dacă prima jumătate a drumului a însemnat stabilizarea, a doua jumătate cea care începe cu bugetul anului 2027 cere inteligență decizională și rigoare, România nu își poate permite să întrerupă procesul de consolidare fiscală.Deficitul rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană Costurile cu dobânzile și alte obligații cresc mai rapid decât poate absorbi economia, iar bugetul pentru 2027 este oportunitatea de a consolida ceea ce am obținut până acum în 2025 și 2026”, a precizat ministrul Finanțelor.

„În ansamblu, fereastra pentru o ajustare ordonată este deschisă, dar se îngustează. Fiecare trimestru de întârziere majorează factura de dobânzi, deteriorează structura datoriei și sporește riscul ca ajustarea să fie impusă, nu aleasă. Ajustarea fiscală realizată până în prezent e reală și este fără precedent, dar rămâne în continuare fragilă. Este cea mai mare reducere din Uniunea Europeană” a subliniat ministrul Finanțelor.

„Continuarea consolidării fiscale nu este opțiune de politică economică, ci este o necesitate pentru a evita deteriorarea severă a situației economice și financiare Amânarea acestei ar majora costurile de finanțare, ar spori presiunile asupra cursului de schimb și a inflației și ar expune populația și firmele unei corecții mult mai abrupte”, a declarat Alexandru Nazare.

Starea finanțelor publice

Prin documentul prezentat vineri, ministrul Finanțelor a spus că își propune să instituie o regulă de transparență înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027.

„Trebuie să prezentăm situația exactă a resurselor, dar și a cheltuielilor statului, atât progresele pe care le-am făcut împreună, cât și obligațiile acumulate în timp, pe care trebuie să le gestionăm cu maturitate”, a declarat Alexandu Nazare.

Ministrul a început cu constatarea, confirmată chiar și în această săptămână la nivel european, prin prognoza europeană, dar și prin declarațiile comisarului Valdis Dombrovskis, că România se află pe o direcție corectă.

„Aceasta nu înseamnă că drumul este ușor, dar suntem în direcția corectă. Să ne amintim de unde am plecat. România venea după un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, iar riscurile erau imediate și severe. Să ne amintim riscurile: Suspendarea fondurilor europene, pierderea ratingului, scumpirea accelerată a împrumuturilor. Astăzi tabloul arată diferit”, a explicat ministrul.

„Economia dă semne de revenire”

Potrivit ministrului, datele recente ne arată că economia dă semne de revenire.

În trimestrul al treilea din acest an, PIB-ul a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, marcând cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani Acest parcurs a fost susținut de investiții publice record de peste 129 de miliarde de lei la 10 luni, cu 33 de miliarde de lei mai mult decât anul trecut.

Pentru 2027 atât prognozele României, cât și cele ale Comisiei Europene indică revenirea economiei pe creștere spre 1,7-1,8% și o accelerare la 2,2% în 2028.

„O veste cu adevărat importantă pentru fiecare familie și pentru fiecare antreprenor din România este legată de inflație și de costul banilor. Inflația a coborât deja de la vârful de 10,9% din luna mai la 6,8% în octombrie, în ciuda faptului că ea este promulgată să fluctueze în intervalul până la finalul anului”, a spus Alexandru Nazare.

Potrivit demnitarului, se văd deja primele semne de ameliorare: Scăderea salariului real față de anul trecut s-a temperat de la aproape 7% în mai la 1,5% în septembrie, iar pentru anul viitor prognoza Comisiei Europene indică o scădere a inflației spre 4,4%, aceasta fiind „cea mai sănătoasă formă de protecție a veniturilor, refacerea reală a puterii de cumpărare, fără a alimenta un nou val de scumpiri”.

„Mai mult, în 2027 vom vedea rezultatul concret, palpabil al disciplinei din ultimul an și jumătate”, a precizat ministrul.