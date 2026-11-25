Alexandru Nazare a anunțat miercuri că procedura de deficit excesiv în care se află România rămâne suspendată, în urma evaluării Comisiei Europene. Ministrul a precizat că decizia reprezintă o recunoaștere a progreselor înregistrate în corectarea dezechilibrelor bugetare, însă avertizează că ajustarea fiscală trebuie să continue.

„Este o recunoaștere a progreselor, nu o închidere a procedurii și nici un motiv pentru relaxarea disciplinei bugetare”, a transmis Nazare, într-o postare pe Facebook.

România se află în procedura de deficit excesiv din 2020, după ce deficitul bugetar a depășit pragul european de 3% din PIB. În 2024, deficitul a ajuns la 9,3% din PIB, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană.

Potrivit ministrului Finanțelor, evaluarea Comisiei Europene confirmă că evoluția cheltuielilor nete din 2026 se va încadra în traiectoria corectivă recomandată de Consiliul UE. În consecință, nu vor fi declanșate noi etape procedurale în această perioadă.

Deficitul bugetar ar urma să scadă la 6% din PIB în 2026

Nazare susține că rezultatele sunt efectul măsurilor de consolidare fiscală adoptate în special în a doua jumătate a anului 2025, precum și al controlului cheltuielilor publice din 2026.

Ministrul a amintit că, în evaluarea din iunie 2026, Comisia Europeană a considerat că pachetele de consolidare fiscală adoptate în 2025 au reprezentat măsuri eficace pentru corectarea deficitului.

„Un element important al acestei evaluări a fost faptul că România a reușit să țină sub control creșterea cheltuielilor nete în 2025, respectând plafonul recomandat de Consiliul UE. Comisia a luat în considerare atât impactul măsurilor de consolidare fiscală, cât și rezultatele concrete reflectate în execuția bugetară”, a explicat Nazare.

Conform datelor prezentate de ministru, deficitul bugetar calculat potrivit metodologiei europene ESA a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,8% din PIB în 2025.

Comisia Europeană estimează că deficitul va coborî la 6% din PIB în 2026 și la 5,8% din PIB în 2027. Astfel, reducerea estimată este de 3,3 puncte procentuale din PIB în intervalul 2024-2026.

Comisia Europeană avertizează asupra riscurilor din 2027

Ministrul Finanțelor atrage atenția că următoarea evaluare a Comisiei Europene, programată pentru primăvara anului 2027, va fi esențială pentru evoluția procedurii de deficit excesiv.

Potrivit acestuia, Comisia identifică riscul ca, în 2027, cheltuielile nete să depășească, în termeni anuali, traiectoria corectivă recomandată. Abaterea estimată ar putea fi mai mare de 0,3% din PIB.

Există însă și un element favorabil: în termeni cumulați, prin raportare la anul de referință 2024, cheltuielile nete sunt estimate să rămână în limitele traiectoriei corective.

„România are în continuare o traiectorie de corecție pe care trebuie să o respecte, dar trebuie în același timp să adopte din timp măsurile necesare pentru ca bugetul pe 2027 să nu genereze noi abateri. Comisia avertizează că, dacă riscul se confirmă, procedura de deficit excesiv ar putea fi intensificată ulterior”, a transmis Alexandru Nazare.

Evaluarea din primăvara anului viitor va lua în considerare execuția bugetară din 2026, prognoza economică de primăvară a Comisiei Europene și raportul anual de progres al României.

Totodată, raportul Comisiei privind mecanismul de alertă prevede o nouă analiză aprofundată a economiei românești în 2027, în contextul dezechilibrelor macroeconomice excesive identificate în primăvara acestui an.

Ce măsuri propune Nazare pentru bugetul din 2027

În ceea ce privește construcția bugetului pentru anul viitor, ministrul Finanțelor susține că România trebuie să evite angajarea unor cheltuieli permanente fără surse permanente de finanțare, să prioritizeze investițiile și să îmbunătățească încasările la bugetul de stat.

„Construcția bugetului pentru anul 2027 trebuie să reflecte aceste responsabilități: să nu angajăm cheltuieli permanente noi fără surse permanente de finanțare, să prioritizăm investițiile publice, să îmbunătățim colectarea veniturilor și să utilizăm cât mai eficient resursele de care dispunem”, a afirmat Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai spus că reducerea deficitului trebuie însoțită de măsuri pentru consolidarea competitivității economiei și pentru menținerea încrederii investitorilor.

„O țară stabilă financiar creează premisele pentru reducerea dobânzilor la care se împrumută statul, costuri de finanțare mai bune pentru companii și populație și mai mult spațiu bugetar pentru investiții și servicii publice. Înseamnă mai multă predictibilitate pentru cei care vor să investească și să creeze locuri de muncă aici”, a transmis ministrul.

Alexandru Nazare a subliniat că obiectivul nu este doar ieșirea României din procedura de deficit excesiv, ci și construirea unor finanțe publice sustenabile.

„Obiectivul nu este doar să ieșim din procedura de deficit excesiv. Obiectivul este să construim finanțe publice sănătoase, o economie mai rezilientă și condiții mai bune pentru investiții și dezvoltare”, a conchis ministrul Finanțelor.