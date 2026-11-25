Informația a fost prezentată în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului.

„Cea mai mare pensie în sistemul public este o pensie de contributivitate: 120.000 de lei. Este în funcție de contribuție. Persoana respectivă a contribuit foarte mult în sistemul de pensii”, a declarat Vasilica-Valentina Robu.

Cea mai mare pensie din România, de 120.000 de lei, este calculată în funcție de contribuții

Potrivit președintei CNPP, pensia de aproximativ 120.000 de lei lunar a fost stabilită exclusiv în funcție de contribuțiile achitate de beneficiar de-a lungul carierei profesionale.

Sistemul public de pensii funcționează pe principiul contributivității, ceea ce înseamnă că valoarea pensiei este determinată în raport cu contribuțiile plătite de fiecare asigurat și cu perioada în care acesta a contribuit la sistem.

Prin urmare, cuantumul pensiei reflectă contribuțiile realizate de beneficiar pe parcursul activității profesionale.

Cea mai mare pensie de serviciu din România ajunge la 67.000 de lei

Prin comparație, cea mai mare pensie de serviciu aflată în plată este de aproximativ 67.000 de lei pe lună și aparține unui fost magistrat, potrivit unor declarații publice anterioare ale șefei Casei Naționale de Pensii Publice.

Spre deosebire de pensiile calculate exclusiv pe baza contributivității, pensiile de serviciu au o formulă de calcul care separă componenta stabilită în funcție de contribuțiile beneficiarului de partea suportată de la bugetul de stat.

Diferența dintre cele două componente a generat dezbateri inclusiv la nivelul Curții Constituționale a României.

În decembrie 2024, CCR a declarat neconstituțională formula de impozitare progresivă a pensiilor, printre motivele invocate numărându-se lipsa unor criterii suficient de clare pentru stabilirea părții contributive și a celei necontributive.

Președinta CNPP a reafirmat că principiul contributivității stă la baza sistemului public de pensii, iar valoarea drepturilor acordate este legată de contribuțiile realizate de fiecare asigurat.