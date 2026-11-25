Peste 250.000 de români au trecut la dobândă fixă

Aproximativ 256.000 de debitori au refinanțat credite cu o valoare totală de 15,36 de miliarde de euro.

Creditele ipotecare cu dobândă fixă au început să câștige teren pe piața bancară din România în a doua jumătate a anului 2022. Până atunci, finanțările ipotecare erau acordate preponderent cu dobândă variabilă, inclusiv după ce creditele în lei au devenit preferate în detrimentul celor în valută, acordate în special în euro sau franci elvețieni.

Schimbarea a avut loc în contextul creșterii accelerate a inflației, pe fondul cheltuielilor generate de pandemia COVID-19 și al războiului din Ucraina. Dobânzile variabile s-au dublat într-un interval de numai nouă luni, în cursul anului 2022, ceea ce a dus la creșterea ratelor cu aproximativ 50%.

Totodată, gradul mediu de îndatorare a crescut de la 35% la finalul anului 2021 la 47% în 2023, potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro, pe baza statisticilor Băncii Naționale a României (BNR) și a datelor din piața bancară locală.

Majoritatea debitorilor au rămas la aceeași bancă

Aproape 80% dintre debitorii care au trecut de la dobândă variabilă la dobândă fixă au ales să încheie noi contracte cu aceeași bancă la care aveau deja creditul ipotecar. Puțin peste 20% au optat pentru refinanțarea împrumuturilor la o altă bancă.

„Cei care au ales refinanțarea pot ajunge și la economii de câteva zeci de mii de euro pe întreaga durată a creditului, iar un consultant pregătit poate anticipa condițiile de piață și cu peste șase luni în avans – spre exemplu, începutul lui 2027 va aduce o creștere a dobânzilor ipotecare, acum fiind un moment bun pentru a refinanța creditele ipotecare ale căror dobândă fixă expiră în această perioadă. Debitorii trebuie să fie atenți în mod constant la condițiile macroeconomice și la dobânzile medii – sau să apeleze la serviciile gratuite ale unui consultant financiar și broker de credite – pentru a optimiza constant creditul”, afirmă Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Datele BNR arată că aproximativ jumătate dintre creditele ipotecare cu dobândă fixă aflate în plată au o perioadă de dobândă fixă cuprinsă între unu și cinci ani. Cealaltă jumătate dintre debitori au ales credite cu dobândă fixă pentru perioade mai mari de cinci ani.

La finalul lunii septembrie 2026, aproximativ 70% dintre creditele ipotecare aflate în plată aveau dobândă fixă, în timp ce restul de 30% aveau dobândă variabilă. Cea mai mare parte a creditelor cu dobândă variabilă era reprezentată de împrumuturile Prima Casă, cu o pondere de aproximativ 24%, și de creditele ipotecare în valută, care reprezentau circa 7%.

Soldul total al creditelor ipotecare aflate în plată a ajuns la aproximativ 23,3 miliarde de euro la finalul lunii septembrie 2026, în creștere cu 5,11% în lei față de sfârșitul anului 2025.