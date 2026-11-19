Un interviu realizat cu Mirela Iovu, vicepreședinte al băncii, arată că persoanele în vârstă preferă produsele de economisire cu dobândă fixă, dar și că relația directă cu banca rămâne importantă, în pofida extinderii serviciilor digitale.

Economiile clienților vârstnici au crescut în toate cele trei valute – lei, euro și dolari americani – în octombrie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor CEC Bank. La 31 octombrie 2026, această categorie de clienți deținea aproximativ 50% din valoarea depozitelor la termen în lei și dolari americani și peste 40% din valoarea depozitelor în euro.

Datele indică ponderea importantă a persoanelor vârstnice în economisirea bancară și vin într-un context în care îmbătrânirea populației ridică tot mai multe întrebări despre siguranța financiară la vârste înaintate.

„Economisirea rămâne o prioritate pentru această categorie de clienți”, spune Mirela Iovu despre comportamentul financiar al seniorilor, preferințele acestora în materie de economisire și creditare și felul în care se adaptează la serviciile bancare digitale.

Depozitele cu dobândă fixă, printre preferințele clienților în vârstă

Depozitele la termen cu dobândă fixă se numără printre produsele preferate de clienții-seniori. Predictibilitatea este un criteriu important pentru această categorie, care preferă să cunoască de la început câștigul pe care îl poate obține din economii și condițiile produsului. În ceea ce privește serviciile digitale, persoanele în vârstă utilizează Mobile Banking și Internet Banking, însă interacțiunea directă cu banca rămâne importantă. Mulți preferă să meargă în sucursale pentru explicații și îndrumare, în special când au de realizat operațiuni mai complexe.

Creditele sunt folosite inclusiv pentru cheltuieli medicale și curente

În materie de creditare, clienții seniori se orientează în special către credite de nevoi personale cu dobândă fixă, pe perioade de maximum cinci ani, și facilități de tip overdraft. Aceste finanțări pot fi utilizate inclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli curente sau medicale.

În cazul locuințelor, nevoile sunt diferite față de cele ale generațiilor tinere. Mulți seniori dețin deja o proprietate, iar investițiile lor vizează mai ales renovarea, modernizarea sau adaptarea locuinței la nevoile specifice vârstei, mai arată Mirela Iovu, care va participa la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, organizat la București în perioada 24–25 noiembrie 2026.