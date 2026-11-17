Aproape 6 din 10 români (57,9%) reușesc să economisească într-o lună obișnuită.

Totuși, acest comportament nu se traduce automat într-o rezervă suficientă pentru situații financiare majore: 73,1% dintre respondenți spun că nu ar putea face față unei cheltuieli neprevăzute echivalente cu șase salarii lunare.

Datele studiului Barometrul datoriilor 2026 arată că economisirea rămâne un comportament prezent în gospodăriile din România, dar capacitatea de a construi o plasă de siguranță financiară diferă semnificativ în funcție de venit, educație, vârstă și regiune.

Transformarea intenției de a gestiona mai bine banii în acțiuni concrete, precum înțelegerea veniturilor și cheltuielilor, planificarea bugetului și construirea unei rezerve, rămâne una dintre provocările evidențiate de cercetare.

Câți bani pun românii deoparte

În rândul celor care economisesc, suma mediană pusă deoparte lunar este de aproximativ 1.000 de lei, în timp ce media a crescut de la aproximativ 1.900 lei în 2025 la 2.200 lei în 2026. Diferența dintre cele două valori arată că, deși există gospodării care reușesc să economisească sume mai mari, pentru o parte importantă a celor care pun bani deoparte economiile lunare rămân în jurul pragului de 1.000 de lei.

În același timp, 31,1% au economii care le-ar acoperi cheltuielile pentru cel puțin șase luni.

Studiul arată și o nevoie de orientare practică: 70,3% dintre români consideră că au nevoie să își îmbunătățească educația financiară, chiar dacă 72% își evaluează propriile cunoștințe în domeniu ca fiind ridicate.

Ponderea celor care economisesc într-o lună obișnuită rămâne constantă, în jurul valorii de 58%. Diferențele dintre categoriile de populație sunt însă semnificative.

Aproape trei sferturi dintre persoanele cu studii superioare (73,1%) spun că economisesc lunar, iar în București-Ilfov procentul ajunge la 68,6%. Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani economisesc într-o proporție de 68,1%, în timp ce în mediul urban ponderea este de 61%.

Numerarul rămâne principala formă de economisire, fiind menționat de 64,4% dintre cei care pun bani deoparte.

Indicele Sustenabilității Financiare (ISF) a coborât la 50 de puncte în 2026, de la 52 în 2025 și 56 în 2024. Ponderea persoanelor aflate într-o situație financiară fragilă a crescut de la 27,2% la 33,7%, în timp ce proporția celor cu o bună sustenabilitate financiară a scăzut de la 33,4% la 28,1%.

Puțin peste jumătate dintre români pun bani deoparte

Deși 57,9% dintre respondenți declară că în gospodăria lor se economisește într-o lună obișnuită, 73,1% spun că nu ar putea face față unei cheltuieli neprevăzute echivalente cu șase salarii lunare. Doar 26,9% consideră că ar avea resursele necesare pentru un asemenea eveniment. Diferențele sunt vizibile și în funcție de vârstă.

Doar 20,5% dintre persoanele cu vârste între 56 și 65 de ani ar putea acoperi o cheltuială echivalentă cu șase salarii, comparativ cu 26,9% la nivelul întregului eșantion.

Lipsa resurselor financiare este principalul motiv pentru care o parte dintre români nu economisesc: 83% dintre cei care nu pun bani deoparte indică acest motiv. Instabilitatea economică este menționată de 80,1%, iar cheltuielile mai mari decât veniturile de 78,1%.

12% dintre respondenți declară că au cel puțin o plată restantă. Valoarea medie a restanțelor a rămas constantă în 2026 față de 2025, respectiv sub 4.200 de lei. Cele mai mari valori medii ale restanțelor sunt înregistrate în cazul creditelor bancare și IFN, unde suma ajunge la aproximativ 5.800 de lei, urmate de împrumuturile de la cunoștințe, cu aproape 5.700 de lei. Restanțele la facturi și servicii au o valoare medie de aproximativ 2.000 lei.

Care sunt principalele cheltuieli ale românilor

Utilitățile și serviciile de bază (91,3%) și alimentele (85,5%) rămân principalele priorități de cheltuieli pentru români. Sănătatea urcă de pe locul al patrulea pe locul al treilea, fiind menționată de 75,4% dintre respondenți.

Serviciile precum abonamentele, transportul, educația și timpul liber ajung pe locul al patrulea, cu 73,7%. Plata datoriilor și a restanțelor coboară de pe locul al treilea pe locul al cincilea, fiind menționată de 71,6% dintre respondenți. Plata creditelor ajunge pe locul al șaselea, cu 63,9%.

90,8% dintre români consideră că fiecare persoană are obligația morală de a-și plăti datoriile la timp. Pentru 35,9% dintre persoanele cu restanțe, principalul motiv pentru care vor să își achite datoriile este că acest lucru este cinstit și moral, în timp ce 26% spun că urmăresc să își recapete liniștea și să reducă stresul.