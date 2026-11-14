Cum faci rost de 1.500 de euro în doar zece zile? O tânără a cerut ajutor pe internet, iar răspunsurile au surprins-o

Povestea, relatată de Blic, a stârnit o discuție despre dificultățile financiare ale celor care muncesc, dar nu reușesc să economisească suficient pentru situații de urgență. Tânăra a explicat că are deja un loc de muncă și este dispusă să lucreze suplimentar. Problema era timpul extrem de scurt în care trebuia să strângă banii.

„Sper că nimeni nu mă va judeca pentru această postare. Am avut niște cheltuieli neprevăzute și nu am de unde să le plătesc”, a scris ea, potrivit Blic. A precizat că nu are datorii din jocuri de noroc și nu este implicată în afaceri suspecte. Nu a dezvăluit însă pentru ce anume îi trebuiau banii.

Are salariu de 1.200 de euro, dar trebuie să plătească 1.500 în zece zile

„Lucrez deja. Stau cu chirie, iar salariul meu este, literalmente, de 1.200 de euro”, a explicat tânăra într-un comentariu. Suma pe care trebuia să o achite depășea astfel cu 300 de euro întregul său venit lunar. Chiria și celelalte cheltuieli obișnuite complicau și mai mult situația.

Un utilizator i-a propus o soluție care părea simplă: să cumpere un telefon premium nou printr-un abonament de telefonie, să-l vândă pentru aproximativ 1.300 de euro și să continue să plătească ratele către operator. Tânăra a primit ideea cu entuziasm, mulțumindu-i celui care i-a sugerat-o.

Nu toată lumea a fost însă de acord. Alți participanți la discuție au atras atenția că o asemenea tranzacție ar putea să-i agraveze problemele financiare. Un telefon cumpărat printr-un contract poate necesita un avans, iar prețul obținut la revânzare poate fi mai mic decât suma totală datorată. În plus, facturile ar continua să vină în lunile următoare. Practic, tânăra ar obține bani imediat, dar și-ar asuma o nouă obligație financiară, fără să-și rezolve problema veniturilor insuficiente.

„Aș face orice, numai să nu le cer bani părinților”

Alți utilizatori i-au recomandat un împrumut bancar, vânzarea unor obiecte de valoare sau renunțarea la bunurile de care nu are neapărat nevoie. Tânăra a recunoscut că luase deja în calcul să-și vândă laptopul și câteva bijuterii. Când cineva i-a sugerat să ceară ajutorul familiei, a explicat de ce nu voia să facă acest lucru.

„Amândoi sunt pensionari. Mi-e greu și să mă gândesc să le cer 1.500 de euro. Aș face orice numai să reușesc să obțin singură acești bani”, a răspuns ea. Discuția a atras și persoane cu dificultăți asemănătoare. O altă utilizatoare a povestit că trebuia să achite 815 euro cu o zi înainte, dar nu avusese bani. Acum spera să nu fie contactată de creditor. O altă persoană spunea că își caută de luni întregi un loc de muncă, în timp ce facturile continuă să se adune.

Câți europeni pot face față unei cheltuieli neprevăzute?

Situația relatată pe Reddit reflectă în realitate o problemă mult mai răspândită decât pare. Potrivit datelor Eurobarometrului din 2023, citate într-un document al CCum faci rost de 1.500 de euroomisiei Europene, 49% dintre europenii cu vârste între 18 și 65 de ani nu au economii suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile de trai timp de trei luni fără împrumuturi sau schimbarea locuinței. Mai mult, 16% dintre persoanele din această categorie de vârstă nu au deloc economii pentru situații de urgență. Specialiștii în finanțe personale recomandă constituirea unui fond de urgență care să acopere între trei și șase luni de cheltuieli esențiale. Pentru cei care nu pot economisi atât, chiar și o rezervă inițială de câteva sute de euro poate reduce nevoia unui împrumut costisitor.