Europenii consumă mai mult, dar economisesc mai puțin. Ce arată noile date Eurostat

Potrivit biroului european de statistică, venitul real pe locuitor a înregistrat o creștere modestă de 0,1% în Uniunea Europeană, după un avans de 0,3% în primele trei luni ale anului. În același timp, consumul real pe locuitor a crescut cu 0,4%, după o scădere de 0,1% în trimestrul precedent.

În zona euro, veniturile reale au avansat tot cu 0,1%, în timp ce consumul a crescut cu 0,3%. Indicatorii sunt ajustați sezonier și reflectă modificările față de trimestrul anterior, după eliminarea efectului variației prețurilor.

Economiile gospodăriilor au scăzut în majoritatea statelor analizate

Rata economisirii gospodăriilor a coborât cu 0,3 puncte procentuale în Uniunea Europeană și cu 0,2 puncte procentuale în zona euro. Dintre cele 15 state membre pentru care Eurostat a publicat date individuale, rata economisirii a crescut în patru și a scăzut în unsprezece. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în Finlanda, cu 1,6 puncte procentuale, Ungaria, cu 1,4 puncte, și Italia, cu 1,2 puncte.

La polul opus, Polonia și Cehia au consemnat cele mai importante creșteri, de câte 0,6 puncte procentuale. Scăderea ratei economisirii indică faptul că o proporție mai mică din venitul disponibil a fost pusă deoparte, fără să însemne automat că valoarea totală a economiilor populației s-a redus.

Unde se situează România în statisticile Eurostat

România este inclusă în calculul indicatorilor agregați pentru Uniunea Europeană, însă comunicatul Eurostat nu prezintă valori individuale pentru gospodăriile românești. Prin urmare, datele disponibile în acest comunicat nu permit stabilirea evoluției exacte a veniturilor reale, consumului sau ratei economisirii din România în trimestrul al doilea.

Pentru populația din România, diferența dintre veniturile nominale și cele reale rămâne esențială: o creștere a salariului nu înseamnă automat o îmbunătățire a puterii de cumpărare, dacă prețurile cresc într-un ritm comparabil sau mai rapid.

Investițiile gospodăriilor au stagnat

Rata investițiilor gospodăriilor a rămas stabilă în zona euro și a scăzut cu 0,1 puncte procentuale în UE. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Ungaria, de 0,7 puncte procentuale, iar cea mai importantă scădere în Irlanda, de 0,7 puncte. Următoarea actualizare a acestor indicatori este programată de Eurostat pentru 28 ianuarie 2027.