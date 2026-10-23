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România, în două extreme economice ale Europei. Bucureștiul a crescut cu 33%, dar două regiuni au pierdut peste 11%. Ce arată Eurostat

România se află simultan printre cele mai performante și cele mai afectate regiuni economice ale Uniunii Europene. Datele publicate joi, 22 octombrie, de Eurostat arată că PIB-ul real al regiunii București-Ilfov a crescut cu 33% între 2019 și 2024, al treilea cel mai mare avans din UE.
România, în două extreme economice ale Europei. Bucureștiul a crescut cu 33%, dar două regiuni au pierdut peste 11%. Ce arată Eurostat
Victor Dan Stephanovici
23 oct. 2026, 07:56, Economic
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Diferențele apar în noua analiză Eurostat privind evoluția economiilor regionale față de anul 2019, ultimul dinaintea pandemiei de COVID-19. Din cele 244 de regiuni europene pentru care există date disponibile, București-Ilfov ocupă locul al treilea în clasamentul creșterii economice reale. În schimb, două regiuni românești se află printre cele numai cinci din Uniunea Europeană care au înregistrat contracții economice de două cifre.

București-Ilfov, pe locul trei în UE, cu o creștere economică de 33%

Regiunea capitalei a înregistrat o creștere de 33% a produsului intern brut în termeni reali între 2019 și 2024. Performanța depășește semnificativ media Uniunii Europene, unde economia a crescut cu 5,6% în același interval.

Doar două regiuni din Irlanda au avut rezultate mai bune. Eastern and Midland, regiunea care include capitala Dublin, a înregistrat cea mai mare creștere din UE, de 38%.

Pe locul al doilea s-a situat regiunea irlandeză Northern and Western, cu un avans de 36,4%. București-Ilfov a ocupat poziția a treia, depășind Malta, unde PIB-ul real a crescut cu 32,9%, și regiunea franceză Mayotte, cu 32,1%.

Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, printre cele mai mari scăderi economice din Europa

La polul opus se află două regiuni din România. În Sud-Muntenia, PIB-ul real a scăzut cu 13,5% între 2019 și 2024, potrivit Eurostat. Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat o contracție de 11,3%. Aceste rezultate plasează cele două regiuni printre cele mai afectate cinci economii regionale din Uniunea Europeană.

Bucureștiul a crescut cu 33%, dar Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia au pierdut peste 11% economic. Sursa foto: Eurostat

Cea mai mare scădere a fost înregistrată în Yugoiztochen, din Bulgaria, unde PIB-ul real s-a redus cu 20,5%. Urmează Dytiki Makedonia, din Grecia, cu o contracție de 18%, și Groningen, din Țările de Jos, cu o scădere de 14%. Sud-Muntenia ocupă astfel locul al patrulea în clasamentul celor mai mari contracții economice, iar Sud-Vest Oltenia, locul al cincilea.

Europa a crescut cu 5,6%, dar 46 de regiuni au rămas sub nivelul dinaintea pandemiei

La nivelul Uniunii Europene, produsul intern brut real a fost cu 5,6% mai mare în 2024 decât în 2019. Din cele 244 de regiuni analizate, 197 au înregistrat creșteri economice. În alte 46 de regiuni, activitatea economică s-a situat sub nivelul anului 2019.

O singură regiune, Ciudad de Ceuta din Spania, a înregistrat o evoluție staționară. Diferențe au apărut și între regiunile care includ capitalele statelor membre. Aproape toate au raportat creșteri economice în perioada analizată. Singura excepție a fost Helsinki-Uusimaa, regiunea capitalei Finlandei, unde PIB-ul real a scăzut cu 1,9%.

Ce înseamnă diferențele economice dintre regiunile României

Datele Eurostat evidențiază amploarea decalajelor de evoluție economică dintre regiunile aceleiași țări. În timp ce București-Ilfov a înregistrat o creștere de șase ori mai mare decât media UE, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia nu au reușit să revină în 2024 la nivelul activității economice din 2019.

Comparația utilizează PIB-ul real, un indicator care măsoară evoluția producției economice după eliminarea efectului modificării prețurilor. Prin urmare, procentele prezentate nu reprezintă creșteri sau scăderi ale salariilor, veniturilor gospodăriilor ori nivelului de trai. De asemenea, datele nu arată în mod direct cauzele diferențelor dintre regiuni.

Analiza folosește clasificarea statistică europeană NUTS 2, utilizată pentru compararea teritoriilor din statele membre. Cifrele provin din ediția 2026 a anuarului regional Eurostat și compară nivelul activității economice din 2024 cu cel din 2019. Eurostat precizează că unele date statistice pot fi actualizate ulterior publicării analizei.

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