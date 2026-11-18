Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, liderul social-democrat atrage atenția că, deși România a înregistrat progrese economice importante în ultimele două decenii, diferențele dintre regiuni rămân considerabile și se reflectă în accesul populației la educație, servicii medicale și oportunități economice.

Fifor: București-Ilfov, la 188% din media europeană, Nord-Estul, la numai 48%

Pentru a ilustra disparitățile economice, Mihai Fifor invocă date Eurostat aferente anului 2024, potrivit cărora regiunea București-Ilfov a ajuns la 188% din media Uniunii Europene în privința PIB-ului pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, în timp ce regiunea Nord-Est se situa la 48%.

Conform cifrelor prezentate de acesta, regiunea Vest atingea 78% din media europeană, Nord-Vestul și Centrul câte 71%, iar Sud-Muntenia 55%.

„În afara Bucureștiului, nicio regiune a României nu atingea nici măcar 80% din media europeană”, subliniază președintele PSD Arad.

În opinia sa, diferențele economice au consecințe directe asupra comunităților, unele reușind să atragă investiții și să creeze locuri de muncă, în timp ce altele se confruntă cu depopularea, îmbătrânirea populației și diminuarea resurselor.

Diferențe majore în accesul la educație și sănătate

Mihai Fifor arată că decalajele regionale sunt vizibile și în accesul la serviciile publice.

Citând date ale Comisiei Europene, acesta precizează că 70,5% dintre locuitorii regiunii București-Ilfov au acces la o școală primară în cel mult 15 minute de mers pe jos, față de 30,7% în Nord-Est. În mediul rural al regiunii Nord-Est, procentul indicat pentru copiii sub 15 ani este de numai 14,7%.

În domeniul sănătății, liderul PSD Arad face referire la date OECD potrivit cărora, în 2024, peste 90% dintre spitalele, clinicile independente de specialitate și medicii din România erau concentrați în mediul urban.

Totodată, în 2023, regiunea Vest înregistra 4,7 medici de familie la 10.000 de locuitori, comparativ cu 2,2 în regiunile Nord-Est și Sud-Est, potrivit datelor citate de Fifor.

„Aceste cifre vorbesc despre șanse inegale la educație, despre accesul la îngrijire medicală și, în cele din urmă, despre calitatea vieții. Despre o Românie în care locul în care trăiești continuă să influențeze profund oportunitățile pe care le ai”, afirmă acesta.

„Adevărata miză este construirea unor comunități viabile economic”

În acest context, Mihai Fifor consideră că reorganizarea administrativ-teritorială trebuie abordată ca un instrument de dezvoltare, nu ca un simplu exercițiu de reducere a cheltuielilor publice.

„Nu în simpla reducere a numărului de primării și nici în economiile rezultate din diminuarea aparatului administrativ. Acestea pot fi consecințe ale reorganizării, dar nu trebuie confundate cu obiectivul ei”, explică liderul social-democrat.

Potrivit acestuia, numeroase administrații locale funcționează cu bugete proprii insuficiente, au dificultăți în pregătirea și implementarea proiectelor și depind într-o măsură ridicată de transferurile de la bugetul central.

„Adevărata miză este construirea unor comunități viabile economic, capabile să atragă investiții, să administreze eficient resursele și să ofere cetățenilor servicii publice de calitate”, susține Fifor.

Reforma trebuie să țină cont de realitățile fiecărei comunități

Președintele PSD Arad pledează pentru o analiză complexă a situației localităților înaintea unei eventuale reorganizări, care să includă populația, evoluția demografică, sustenabilitatea economică, infrastructura, capacitatea administrativă și calitatea serviciilor publice.

El avertizează că numărul locuitorilor nu poate reprezenta singurul criteriu în stabilirea viitorului administrativ al unei localități.

„O comună cu puțini locuitori nu este automat o comunitate fără viitor, după cum o localitate cu o populație numeroasă nu este, prin simplul efect al dimensiunii, una prosperă”, afirmă Fifor.

Acesta consideră necesară și consultarea reală a populației, astfel încât reorganizarea să țină cont de identitatea locală, de particularitățile geografice și de nevoile cetățenilor.

„Reforma administrativă nu trebuie să îndepărteze statul de cetățean, ci să îl apropie. Nu trebuie să slăbească identitatea comunităților, ci să le ofere șanse mai bune de dezvoltare”, transmite liderul PSD Arad.

În încheierea mesajului său, Mihai Fifor subliniază că rezultatele reformei ar trebui evaluate prin prisma capacității comunităților de a se dezvolta, nu prin numărul instituțiilor desființate.

„Succesul acestei reforme nu se va măsura în câte primării dispar, ci în câte comunități dobândesc resursele și capacitatea de a se dezvolta”, conchide acesta.