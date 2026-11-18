Discuția va fi despre reorganizarea teritorială a României și reforma administrativă, idee lansată de PSD, care ar urma să devină proiect în doar câteva luni și să fie adoptate în primăvară.

La rubrica „Inside the Newsroom” discuția va fi cu Adrian Popa, realizator al podcastului „Frontier Defense”, despre știrea potrivit căreia Armata Română va putea introduce în serviciu în curând drone Watchkeeper XR, produse de compania israeliană Elbit Systems, după ce testele finale de acceptare pentru trei sisteme s-au încheiat cu succes în această săptămână.

Ediția se va încheia, ca de obicei, cu „Doza de optimism”, prezentată de Dana Ciubotă, jurnalist la Economedia.