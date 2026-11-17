Întrebat la Antena 3 CNN dacă poate oferi garanții că Tarom nu va intra în faliment, Marian Neacșu a explicat că situația companiei este complicată de obligațiile asumate în cadrul unui plan de restructurare.

„Taromul a beneficiat la un moment dat de un ajutor de la Uniunea Europeană, la un plan de restructurare și avea niște obligații pe care nu le-am îndeplinit de-a lungul timpului. Acum suntem în faza în care trebuie să găsim sursa de a da înapoi ajutorul pe care l-am primit și de a ține compania în viață”, a declarat vicepremierul.

Neacșu consideră că Tarom poate deveni profitabilă, însă a criticat modul în care compania a fost administrată de-a lungul anilor.

„Ea poate să fie rentabilizată”, a afirmat acesta, adăugând că managementul defectuos a dus compania într-o situație de necompetitivitate economică.

Discuții avansate cu o companie din zona Golfului

Întrebat dacă există negocieri pentru un eventual parteneriat cu o companie străină, vicepremierul a confirmat că au avut loc discuții cu operatori din zona Golfului, acestea fiind cele mai avansate în prezent.

„Au fost discuții și cu companii din zona Golfului. Ele sunt cele mai avansate în momentul ăsta și opinez că avem șanse să ajungem la o înțelegere”, a declarat Neacșu.

Potrivit acestuia, negocierile vizează inclusiv numărul de angajați, modernizarea flotei și investițiile necesare.

„În momentul ăsta mai sunt în discuții destul de multe aspecte. Ele vizează păstrarea numărului de personal la un nivel rezonabil, înnoirea flotei, condiții de investiții și relaționarea pe care ar avea-o cu Compania Națională Aeroporturi București”, a precizat vicepremierul.

O altă variantă ar fi fuziunea cu Compania Națională Aeroporturi București

Marian Neacșu a prezentat și o altă variantă pentru salvarea Tarom, care presupune creșterea participației la companie și realizarea unei fuziuni cu Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

„A doua componentă care poate să ducă la salvarea companiei va fi, sau ar putea să fie luat în calcul, aceea de creșterea participației la Tarom, iar investitorul să fie național și să facem o fuziune între Compania Națională Aeroporturi București și Tarom”, a afirmat acesta.

Sursa video: Antena 3 CNN