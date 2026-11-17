Anunțul a fost publicat marți pe Facebook.

„Cei 10 km ai Secțiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeș) din autostrada Sibiu-Pitești vor putea fi dați în circulație din 3 decembrie”, a transmis Ștefan Ovidiu Popa.

Ministrul Transporturilor a explicat că a fost nevoie de o soluție temporară.

„Am identificat o soluție temporară, alături de constructor, pentru a putea constitui echipe de monitorizare, mentenanță și intervenție în tunel. (…) În paralel, până la finalizarea procedurilor de angajare și de pregătire a acestor echipe specializate, avem o variantă provizorie care permite deschiderea circulației încă din acest an. CNAIR formează deja o echipă mixtă din angajați detașați de la Secțiile de Drumuri și din specialiști ai constructorului austriac (PORR). Imediat ce această echipă va fi operațională, se va deschide circulația şi pe Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)”, a adăugat ministrul Transporturilor.

Ștefan Ovidiu Popa a mai spus că pentru a asigura o soluție pe termen lung a transmis Guvernului memorandumul care permite angajarea specialiștilor necesari funcționării tunelului Curtea de Argeș.