Ieșirea Italiei din această procedură reprezintă de mult timp un obiectiv al ministrului Economiei, Giancarlo Giorgetti, și ar confirma eforturile de consolidare fiscală ale Guvernului de la Roma înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 2027, relatează Reuters.

Cu toate acestea, Comisia Europeană estimează că Italia va depăși Grecia în acest an și va deveni țara cu cea mai mare datorie publică raportată la PIB din zona euro, care cuprinde 21 de state.

Bruxelles-ul estimează că deficitul Italiei va fi de 2,9% din PIB în acest an, încadrându-se pentru prima dată din 2019 în limita de 3% din PIB stabilită de UE, înainte de a crește la 3,5% în 2027 și de a scădea ușor la 3,2% în 2028.

Creșterea deficitului în următorii doi ani, comparativ cu 2026, este în mare parte în concordanță cu obiectivele bugetare stabilite de guvernul italian în octombrie și reflectă utilizarea de către Roma a „clauzei derogatorii naționale” a UE, o excepție de la regulile bugetare europene care permite creșterea cheltuielilor pentru apărare și energie.

„Dacă datele pentru 2026 confirmă un deficit bugetar sub 3% din PIB, vom evalua deficitele bugetare pentru 2027 și 2028 pentru a stabili dacă depășirea pragului de 3% este explicată integral prin utilizarea acestei flexibilități fiscale”, a declarat comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, la Bruxelles.

„Dacă acesta este cazul, am putea închide procedura de deficit excesiv în primăvara anului viitor”, a adăugat Dombrovskis.

În prezent, zece state membre ale Uniunii Europene se află în procedura de deficit excesiv: Austria, Belgia, Bulgaria, Finlanda, Franța, Italia, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.

România se află sub această procedură din 2020, iar termenul stabilit pentru corectarea deficitului bugetar este 2030.