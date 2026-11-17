Invest Qatar, agenția guvernamentală pentru promovarea investițiilor din Qatar, analizează posibilitatea deschiderii unui birou în România, care să acopere și celelalte piețe din Europa Centrală și de Est. Propunerea a fost discutată la Doha de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții instituțiilor și mediului de afaceri qatarez.

Discuțiile au vizat oportunitățile de investiții din România, printre avantajele prezentate numărându-se poziția la Marea Neagră, accesul către piețele europene prin Portul Constanța și Dunăre și potențialul agricol. Invest Qatar a transmis că poate facilita prezentarea unor proiecte românești de anvergură către investitorii qatarezi.

Un alt subiect abordat a fost dezvoltarea capacităților locale de producție, inclusiv în industria auto și sectorul agroalimentar, dar și posibilitatea exporturilor românești pe piața din Qatar.

Investiții în hoteluri și cooperare în securitate cibernetică

În cadrul unei reuniuni cu reprezentanții Camerei de Comerț a Qatarului, companiile românești au prezentat proiecte și capacități în infrastructură portuară, energie regenerabilă, echipamente industriale, inteligență artificială, vehicule electrice și turism. Reprezentanții qatarezi s-au arătat disponibili să faciliteze contactele cu potențiali parteneri de afaceri din Qatar și din regiune.

Investițiile în sectorul hotelier din România și cooperarea în domeniul securității cibernetice au fost discutate și la întâlnirea cu Qatari Businessmen Association. Programul ministrului Daniel Zamfir a inclus și o întrevedere cu Barzan Holdings, compania națională de apărare și securitate deținută de Ministerul Apărării din Qatar.

„Ne dorim ca discuțiile cu partenerii din Qatar să se transforme în investiții și colaborări între companii. Urmărim atât atragerea capitalului qatarez în România, cât și sprijinirea firmelor românești care vor să își dezvolte activitatea pe piața din Qatar și în regiune”, a declarat ministrul Daniel Zamfir.

Opt companii românești, în delegația economică

Delegația economică a României este formată din opt companii: COMES SA și Rig Service SA, din energie și industria petrolieră, SOCEP SA, din infrastructura portuară, Humans.ai, din tehnologie și inteligență artificială, Autovehicule DAC SA, producător de vehicule comerciale electrice, ROMARM, din industria de apărare, Prime Batteries Technology, din producția de baterii și soluții de stocare a energiei, și TRANSGAZ, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale. La delegație participă și Camera de Comerț și Industrie a României.

În aprilie 2027, România va găzdui reuniunea Comisiei Mixte Româno-Qatareze. Cu această ocazie, este avută în vedere organizarea unui forum bilateral de afaceri, la care vor fi invitate companii qatareze interesate de investiții și parteneriate în România.