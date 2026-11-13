Se caută parteneri pentru proiecte în Qatar. Delegația Ministerului Economiei, în vizită la Doha

O delegație a Ministerului Economiei pleacă duminică la Doha, în Qatar, acolo unde oficialii vor încerca să-și găsească parteneri pentru proiecte energetice, de infrastructură portuară, turism, transport și digitalizare.
Grupul este condus de ministrul Economiei, Daniel Zamfir. Aceștia vor sta timp de patru zile în Qatar, în căutarea investitorilor.
Oficialii din Ministerul Economiei se vor întâlni cu reprezentanții mai multor instituții guvernamentale și private, printre care:
Delegația condusă de Daniel Zamfir va sta la masă și cu reprezentanții grupului Barzan Holdings, un pion în industria de apărare și securitate a Qatarului.
De asemenea, pe agendă se află și două întrevederi oficiale, cu:
Vizita delegației la Doha are loc în același timp cu cea de-a 22-a Conferință a Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, la care ministrul social-democrat va participa.
Ministerul Economiei a selectat și opt companii românești, din sectorul public și privat, care vor însoți membrii Guvernului la discuții:
Vizita are loc în perioada 15-18 noiembrie, a mai precizat ministerul.