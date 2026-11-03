Luca Niculescu, mesaj de Ziua Națională a Turciei: „Relația dintre România și Turcia își găsește adevărata forță în legăturile dintre oameni”

Acesta a subliniat importanța parteneriatului strategic bilateral și a relațiilor dintre comunitățile celor două state.

Investițiile și prezența firmelor românești în Turcia, printre priorități

Luca Niculescu a evidențiat obiectivul extinderii cooperării economice dintre România și Turcia, arătând că relația bilaterală se sprijină nu doar pe interese strategice, ci și pe legăturile dezvoltate între cele două popoare.

„Ne propunem de asemenea să lucrăm pentru a crește investițiile și pentru a crește prezența companiilor românești în Turcia. Și dincolo de cooperarea strategică și economică, relația dintre România și Turcia își găsește adevărata forță în legăturile dintre oameni”, a declarat Luca Niculescu.

În discursul său, acesta a făcut referire la rolul comunităților românești, turce și tătare în consolidarea relațiilor dintre cele două țări.

„Comunitatea românească din Turcia, respectiv cele turcă și tătară din România, sunt o expresie vie a acestor legături și exemple de conviețuire și integrare armonioasă”, a afirmat acesta.

Nicolae Titulescu, evocat în discursul despre prietenia româno-turcă

Luca Niculescu a amintit și contribuția personalităților politice și diplomatice la dezvoltarea relațiilor dintre România și Turcia, evocându-l pe fostul ministru de externe Nicolae Titulescu.

„Sunt legături profunde care au însoțit parcursul ascendent ale relațiilor română-turce la consolidarea cărora au contribuit de-a lungul timpului personalități marcante din viața politică și diplomatică”, a spus acesta.

În continuare, a făcut referire la modul în care Titulescu descria apropierea dintre cele două popoare.

„Și evident că nu pot să nu-l amintesc pe marele diplomat român, Nicolae Titulescu, care și surprindea esența acestei apropiere, arătând că prietenia poporului turc și a poporului român este bazată pe o atracție instinctivă care a rezistat la toate vicisitudinile istorice.”

Luca Niculescu a apreciat că parteneriatul strategic dintre România și Turcia confirmă actualitatea acestei viziuni asupra relațiilor bilaterale.

Mesaj de apreciere pentru ambasadorul Turciei, la încheierea misiunii diplomatice

În partea finală a discursului, Luca Niculescu a adresat mulțumiri ambasadorului Turciei și soției acestuia pentru organizarea evenimentului și pentru contribuția la consolidarea relațiilor dintre cele două țări.

El a subliniat că încheierea misiunii diplomatice a ambasadorului reprezintă și un moment de despărțire pentru cei care au colaborat cu acesta în România.

„Sunteți prezenți de câțiva ani în România, sunteți o prezență remarcată și remarcabilă în mediul diplomatic și nu numai în mediul diplomatic”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a transmis și un mesaj personal de apreciere pentru familia ambasadorului.

„Vă urez mult succes în ceea ce veți face în continuare și știu că veți păstra România, pe românii pe care i-ați cunoscut în inimile dumneavoastră și știu că oricunde veți fi, veți contribui și la consolidarea acestei prietenii dintre România și Turcia.”

La finalul intervenției, Luca Niculescu a adresat un mesaj poporului turc cu prilejul sărbătorii naționale.

„Cu ocazia zilei naționale transmit poporului turc cele mai calde felicitări și urări de pace, prosperitate și succes”, a încheiat acesta.