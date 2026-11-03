Premierul Luca Niculescu: Doar o treime dintre companii intenționează să investească în dezvoltare. Guvernul vrea să redea încrederea antreprenorilor

Șeful Guvernului a afirmat că Executivul trebuie să redea antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere economică, în condițiile în care tot mai multe firme anticipează concedieri.

„Este și sarcina mea și a Guvernului pe care îl conduc de a reda antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere”, a afirmat premierul, după ce a prezentat câteva dintre datele cercetării realizate de INSCOP.

Niculescu a spus că, deși majoritatea companiilor intenționează să își mențină personalul, numărul firmelor care anticipează concedieri este mai mare decât al celor care plănuiesc angajări. În acest context, premierul a susținut că sprijinirea investițiilor și a activității economice este esențială atât pentru protejarea locurilor de muncă existente, cât și pentru crearea unor noi locuri de muncă, mai bine plătite.

Șeful Guvernului a indicat ocuparea tinerilor drept una dintre prioritățile Executivului, afirmând că România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare pondere a tinerilor de până în 28 de ani care nu au un loc de muncă. El a precizat că a început discuții cu miniștrii Muncii și Finanțelor, precum și cu alți membri ai Guvernului, pentru identificarea unor soluții.

„Problema nu e dacă discutăm sau nu discutăm, trebuie să facem ceva”, a afirmat premierul.

În ceea ce privește condițiile necesare dezvoltării mediului de afaceri, Niculescu a subliniat importanța predictibilității fiscale și a stabilității politice. El a susținut că noul Guvern, instalat după aproape șase luni de instabilitate politică, va lucra la recâștigarea încrederii investitorilor.

În acest sens, premierul a anunțat că România a atras luni 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de capital, prin prima emisiune de euroobligațiuni de la instalarea noului Guvern. Potrivit acestuia, cererea investitorilor a fost dublă față de suma împrumutată.

„Este un semnal important de încredere în România și în capacitatea noastră de a ne respecta angajamentele”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a mai afirmat că patru din cinci antreprenori se declară pro-europeni, chiar și într-un context economic dificil. El a susținut că România trebuie să valorifice oportunitățile de investiții și de atragere a capitalului, în condițiile în care produsul intern brut s-a triplat, țara are peste 1.200 de kilometri de autostrăzi, iar procesul de aderare la OCDE este aproape de final.

În final, Niculescu a pledat pentru intensificarea legăturilor economice cu Republica Moldova și pentru un nou patriotism economic, construit pe baze pragmatice și europene.

„Avem nevoie toți de un nou patriotism economic construit pe baze pragmatice, europene, un veritabil parteneriat inteligent pentru prosperitatea României, în care antreprenorii români și investitorii străini își dau mâna și construiesc împreună, cu sprijinul autorităților, dezvoltarea României”, a conchis premierul.