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Operațiunea „Jupiter 6” continuă cu sute de percheziții. Prejudiciile din infracțiuni se ridică la zeci de milioane de lei

Polițiștii sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General au descins marți dimineață la peste 300 de adrese pentru percheziții în cardul unei vaste operațiuni naționale ce vizează săvârșirea a numeroase infracțiuni prin care au fost cauzate prejudicii estimate la aproape 47 de milioane de lei și peste 280 de mii de dolari.
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Laurențiu Marinov
03 nov. 2026, 08:24, Justiţie
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Operațiunea „JUPITER 6”, declanșată luni de polițiști și procurori la nivelul întregii țări, continuă mați cu alte sute de percheziții. 304 percheziții domiciliare au loc în București și în mai multe județe din țară.

„În cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2026, în cadrul Operațiunii „JUPITER 6”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, au loc 67 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 304 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în mai multe județe ale țării.
Investigațiile desfășurate vizează o gamă largă de infracțiuni, între care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, furtul calificat, cămătăria, șantajul, tâlhăria, falsul și uzul de fals, contrafacerea, abuzul în serviciu, faptele de corupție, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, traficul de substanțe toxice, braconajul, tăierea ilegală și furtul de arbori, infracțiunile la regimul silvic, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și infracțiunile la regimul deșeurilor”, a precizat Poliția Română.

Potrivit anchetatorilor implicați în operațiune, în urma cercetărilor efectuate în cauzele vizate, prejudiciile cuantificate până în prezent depășesc 46.972.256 de lei și 289.417,50 dolari SUA, la care se adaugă alte prejudicii care urmează să fie stabilite pe parcursul desfășurării anchetelor.

În cadrul acestor activități sunt puse în executare mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate.

Operațiunea urmărește identificarea persoanelor implicate în infracțiuni și recuperarea prejudiciilor

Poliția precizează că un obiectiv important al operațiunii îl reprezintă identificarea bunurilor și valorilor obținute prin săvârșirea infracțiunilor, indisponibilizarea acestora și instituirea măsurilor asigurătorii, în vederea recuperării produsului infracțional și asigurării reparării pagubelor produse.
Prin aceste acțiuni se urmărește documentarea activităților infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate, tragerea acestora la răspundere penală, destructurarea mecanismelor prin care sunt comise faptele și recuperarea prejudiciilor.
„Operațiunea „JUPITER” are drept scop asigurarea respectării legii și protejarea valorilor fundamentale ale societății, prin acțiuni coordonate de prevenire și combatere a criminalității. Demersurile vizează protejarea patrimoniului public și privat, a integrității circuitului economic, a siguranței persoanelor și a ordinii publice, precum și apărarea mediului și a resurselor naturale. Prin investigarea și sancționarea faptelor care aduc atingere acestor valori, se urmărește consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, asigurarea unui climat de legalitate și responsabilitate și descurajarea comportamentelor infracționale”, a transmis Poliția Română.

Luni, în prima zi a operațiunii „JUPITER 6”, în București și în mai multe județe ale țării au fost puse în aplicare 202 de mandate de percheziție domiciliară și 23 mandate de aducere în dosare ce vizează mai multe infracțiuni.

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