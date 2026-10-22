Operațiune majoră a Interpol împotriva criminalității cibernetice. Peste 1 400 de suspecți, arestați în 21 de țări

Operațiunea „Serengeti III” a dus la arestarea a 1.462 de suspecți în 21 de țări între 29 iunie și 31 august. În plus, au fost destructurate 10.909 rețele rău intenționate și au fost recuperate fonduri ilicite în valoare de 105 milioane de dolari americani. Interpol, organizația de poliție cu sediul la Lyon a vizat fraudele cibernetice, ransomware-ul, escrocheriile de tip business email compromise (BEC), escrocheriile online și extorcarea digitală, potrivit Le Figaro.

„Autoritățile au identificat 65.929 de victime vizate de rețelele de infracțiuni cibernetice, evidențiind amploarea și sofisticarea amenințărilor digitale actuale. Investigațiile financiare au legat aceste activități criminale de pierderi care depășesc 385 de milioane de dolari americani”, a adăugat Interpol într-un comunicat publicat joi, 22 octombrie.

Criminalitatea cibernetică, facilitată de inteligența artificială

Potrivit aceleiași surse, inteligența artificială facilitează din ce în ce mai mult criminalitatea cibernetică pe întreg continentul. Într-un raport publicat în august, organizația a subliniat deja rolul tot mai mare al IA, pe care o atribuie la 55% din infracțiunile cibernetice raportate în Africa.

„Rețelele de infracțiuni cibernetice operează fără a ține cont de granițe, exploatând tehnologia pentru a-și viza victimele la o scară fără precedent”, observă Neal Jetton, directorul unității de criminalitate cibernetică a Interpol. De asemenea, el subliniază că, în contextul unei criminalități cibernetice transnaționale tot mai numeroase, cooperarea internațională rămâne una dintre cele mai eficiente modalități de a demonta rețelele criminale și de a proteja populațiile de amenințările digitale.

Operațiunea Interpol, sprijinită de parteneri privați

Operațiunea Serengeti III a beneficiat de sprijinul partenerilor din sectorul privat. Acești parteneri au oferit anchetatorilor analize tehnice și expertiză operațională, ajutând autoritățile să identifice ținte, să cartografieze rețelele criminale și să sprijine activitățile de investigație în întreaga regiune. De asemenea, au fost transmise domenii suspecte, adrese IP și infrastructură de comandă și control legate de activități criminale.

Mai multe anchete provenite din Operațiunea „ Serengeti III” sunt încă în curs de desfășurare pentru a identifica alți suspecți, a urmări bunurile ilicite și a analiza probele digitale confiscate în timpul operațiunii.