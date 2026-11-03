A plecat din România la 12 ani pentru a-și urma visul, iar la 16 ani a intrat în baletul Operei din Paris. Carina Giorgiu, premiată la GALA MEDIAFAX 35

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

Printre momentele dedicate performanței s-a numărat acordarea celor cinci burse care poartă numele unor personalități românești și susțin tineri remarcați în domenii precum tehnologia, antreprenoriatul, educația, științele și cultura.

Carina Giorgiu, Bursa George Enescu pentru performanță în cultură

Ultima bursă acordată în cadrul galei a purtat numele compozitorului George Enescu și a fost dedicată performanței culturale.

Prezentatorul evenimentului, actorul Șerban Pavlu, a făcut o paralelă între istoria compozitorului român și performanța reușită de Carina Giorgiu la Paris.

În urmă cu 90 de ani, la 13 martie 1936, tot la Opera din Paris, avea loc premiera mondială a operei „Oedipe”, compusă de George Enescu.

În 2026, o altă româncă a reușit să scrie istorie pe scena aceleiași instituții. Carina Giorgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, după ce a câștigat concursul de selecție organizat în Franța.

„Pentru cei care nu știu ce înseamnă asta, Opera din Paris este pentru balet cam ce NASA este pentru rachete, doar că acolo, la NASA, sfidezi gravitația cu motoare. La Opera din Paris trebuie să o faci cu propriile picioare, pe vârfuri”, a spus Șerban Pavlu la prezentarea bursei.

Carina nu a putut fi prezentă la gala aniversară, astfel că bursa a fost primită în numele său de tatăl ei, Călin Giorgiu. Distincția i-a fost înmânată de Suzana Dan, directoare artistică a Rezidența9.

Carina Giorgiu a plecat de acasă la 12 ani pentru a-și urma visul

Unul dintre cele mai emoționante momente ale ceremoniei a fost mesajul video transmis de Carina din Paris. Tânăra le-a mulțumit organizatorilor pentru bursă și a vorbit despre drumul dificil pe care l-a parcurs pentru a ajunge în corpul de balet al uneia dintre cele mai prestigioase instituții de dans din lume.

Carina a început să studieze baletul la București la vârsta de patru ani. Ulterior, după ce a fost admisă la Școala de Balet a Operei Naționale din Paris, s-a mutat în Franța la numai 12 ani, pentru a-și continua pregătirea.

„Când am plecat de acasă, la 12 ani, mi-a fost teamă. Și mie, și alor mei, de necunoscut. Nu știam limba franceză, nu cunoșteam pe nimeni, eram într-o țară străină, la 2.300 de kilometri de familia mea. Dar îmi doream atât de mult să dansez, încât am vrut să încerc”, a povestit Carina în mesajul transmis participanților la gală.

Tânăra a subliniat că parcursul său nu ar fi fost posibil fără sprijinul familiei, al profesorilor din București și Paris și al oamenilor care au crezut în potențialul ei chiar și atunci când visul părea greu de atins.

„Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără familia mea, bineînțeles. Și fără profesorii din București și din Paris și fără toți cei care au crezut în mine atunci când visul meu părea prea mare”, a transmis balerina.

Carina a vorbit și despre importanța perseverenței și despre faptul că drumul către performanță presupune multă muncă și sacrificii, mai ales atunci când începe atât de devreme.

„Sper ca povestea mea să fie un mesaj pentru fiecare copil care are un vis mare. Îndrăzniți să visați cât de departe puteți, pentru că se poate”, a fost mesajul transmis de tânăra balerină.

Tatăl Carinei Giorgiu: Baletul a ales-o pe ea

Distincția a fost primită în numele Carinei de tatăl său, Călin Giorgiu, care a vorbit pe scena galei despre începuturile parcursului fiicei sale și despre sacrificiile făcute de familie pentru ca aceasta să-și poată urma pasiunea.

Acesta a povestit că apropierea Carinei de balet a început prin activitățile extracurriculare organizate pentru copiii de grădiniță. La început, participarea la cursuri nu a fost întotdeauna ușoară, iar fiica sa a avut momente în care nu își dorea să continue lecțiile.

Ulterior, însă, pasiunea pentru dans a devenit tot mai puternică, iar Carina a găsit motivația de a depăși provocările pregătirii profesionale.

„Noi am fost puțin mai norocoși cu Carina pentru că aș putea spune că baletul a ales-o pe ea, cel puțin așa a fost începutul”, a povestit tatăl tinerei.

Acesta a explicat că, pe măsură ce fiica sa a descoperit baletul și a înțeles ce presupune această artă, a început să își dorească tot mai mult să performeze.

Tatăl Carinei a vorbit și despre sacrificiile pe care le presupune un asemenea parcurs, atât pentru copil, cât și pentru familie.

„E ceva ce n-am crezut, dar totul începe cu un vis și a fost un trade-off. Evident că am renunțat, ca toți copiii care au fost aici pe scenă, la mult din copilărie, dar noi credem că bucuria pe care i-o oferă această frumoasă artă se justifică”, a declarat acesta.

BRD susține viitorul culturii prin Bursa George Enescu

Bursa i-a fost înmânată lui Călin Giorgiu de Suzana Dan, directoare artistică a Rezidența9, un centru de cultură contemporană susținut de Fundația9.

În intervenția sa, aceasta a vorbit despre importanța susținerii tinerilor care reprezintă viitorul culturii și despre legătura dintre educație, jurnalism și proiectele culturale dedicate noilor generații.

Suzana Dan a amintit de inițiativele Scena9 și Școala9, dezvoltate în cadrul Fundației9, și a făcut o paralelă între parcursul Carinei în lumea dansului și proiectele dedicate personalităților care au contribuit la evoluția culturii contemporane românești.

„Este foarte mult să ne uităm în trecut, dar și mai mult să susținem viitorul”, a transmis reprezentanta Rezidența9.

Bursa George Enescu, susținută de BRD, a încheiat seria celor cinci burse acordate la Gala MEDIAFAX 35, printr-un moment dedicat unei tinere care a demonstrat că pasiunea, munca și susținerea celor apropiați pot duce la performanțe internaționale.

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!