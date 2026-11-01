A identificat și a raportat vulnerabilități în sistemele NASA și a câștigat aurul la o olimpiadă internațională. Răzvan-Mihai Iacob, premiat la GALA MEDIAFAX 35

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

Printre momentele dedicate performanței tinerilor s-a numărat acordarea celor cinci burse care poartă numele unor personalități românești și susțin excelența în domenii precum tehnologia, antreprenoriatul, educația, științele și cultura.

Răzvan-Mihai Iacob, Bursa Henri Coandă pentru științe exacte și aplicate

Cea de-a patra bursă prezentată la gala aniversară a purtat numele inventatorului român Henri Coandă și a fost dedicată științelor exacte și aplicate.

Bursa i-a revenit lui Răzvan-Mihai Iacob, elev la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, remarcat prin rezultatele obținute în competiții naționale și internaționale de securitate cibernetică.

Prezentatorul galei, actorul Șerban Pavlu, a evidențiat performanța tânărului, care a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică și a identificat vulnerabilități inclusiv în sisteme ale NASA.

„Ca să fie clar, mai spun o dată: un elev român din România a găsit greșeli în sistemele NASA și, poate și mai important, le-a spus și celor de la NASA”, a spus Șerban Pavlu, la prezentarea bursei.

Răzvan a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică din 2026, la care România a participat pentru prima dată. Lotul țării noastre a fost format din patru elevi, care au obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz.

Cum a ajuns Răzvan să descopere vulnerabilități în sisteme NASA

Performanța lui Răzvan nu se limitează la rezultatele din competițiile de profil. Tânărul este pasionat de programare și de securitate cibernetică, iar interesul pentru identificarea vulnerabilităților a apărut încă din gimnaziu.

Întrebat de Carmen Căpitănescu, director de marketing ALTEX România, de unde a pornit pasiunea sa pentru acest domeniu, elevul a povestit că primele preocupări au apărut în clasele a V-a și a VI-a.

„Eu, când eram mai mic, prin clasele a V-a, a VI-a, eram pasionat de programare și natural am început să mă uit și ce se întâmplă dacă codul nu o ia în direcția în care trebuia să meargă. Să mă uit mai cu atenție la el, să descopăr cum funcționează totul mai bine”, a explicat Răzvan.

Această curiozitate l-a îndreptat către securitatea cibernetică și către identificarea vulnerabilităților informatice, un domeniu în care a obținut deja rezultate remarcabile.

Răzvan a identificat mai multe vulnerabilități de securitate în aplicații utilizate la nivel internațional, unele dintre acestea primind identificatoare CVE. De asemenea, a participat la programe de tip bug bounty și Vulnerability Disclosure Program (VDP), prin care vulnerabilitățile sunt raportate organizațiilor responsabile, inclusiv în cazul unor sisteme NASA. Pentru contribuția sa, a primit și o recunoaștere oficială din partea organizației.

În cadrul acestor programe, cercetătorii în securitate informatică identifică probleme care ar putea fi exploatate de atacatori și le comunică instituțiilor sau companiilor vizate, pentru ca acestea să poată lua măsuri de remediere.

ALTEX România susține performanța în tehnologie

Bursa Henri Coandă i-a fost înmânată lui Răzvan-Mihai Iacob de Carmen Căpitănescu, director de marketing ALTEX România.

În discursul său, reprezentanta companiei a vorbit despre ritmul accelerat al dezvoltării tehnologice și despre importanța oamenilor care contribuie la inovare.

„La Altex, misiunea noastră de peste 33 de ani este să aducem și să facem tehnologia accesibilă tuturor românilor. Noi credem în puterea tehnologiei de a schimba vieți, dar mai ales în oamenii din spatele inovației, oamenii din spatele tehnologiei, cei care fac tehnologia posibilă și construiesc viitorul prin ceea ce fac”, a declarat Carmen Căpitănescu.

Aceasta a subliniat că rezultatele obținute de Răzvan în securitate cibernetică demonstrează că talentul, pasiunea și perseverența pot duce la performanțe internaționale.

„Iar tu, Răzvan, ești unul dintre acei oameni, iar performanțele tale în securitate cibernetică ne demonstrează că talentul, pasiunea și perseverența nu cunosc granițe”, i-a transmis reprezentanta ALTEX România.

România, pe podium la prima participare la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică

Răzvan a vorbit pe scena galei și despre experiența sa la competiția internațională din 2026, unde a reușit să obțină medalia de aur pentru România.

„Eu sunt în domeniul securității cibernetice. Anul acesta am participat la Olimpiada Internațională și am reușit să aduc României prima medalie de aur”, a declarat elevul.

Rezultatul său a făcut parte dintr-o performanță mai amplă a lotului național. La prima participare a României la International Cybersecurity Olympiad, cei patru elevi au obținut patru medalii: aur prin Răzvan-Mihai Iacob, argint prin Vladimir Albu și bronz prin Ștefan Mihai Filimon și Alexandru Gabriel Stan.

Bursa Henri Coandă, susținută de ALTEX România, reprezintă o recunoaștere a rezultatelor obținute de Răzvan și o investiție în dezvoltarea unei noi generații de specialiști în științe și tehnologie.

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!