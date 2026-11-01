Prima pagină » Social » Scandal în familie, la Constanța. Un bărbat de 35 de ani și-a lovit tatăl

Scandal în familie, la Constanța. Un bărbat de 35 de ani și-a lovit tatăl

Un bărbat de 35 de ani a fost imobilizat de polițiști, după ce a devenit agresiv și a lovit un agent care intervenise la un conflict familial. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, pe strada B.P. Hasdeu din Constanța, unde polițiștii fuseseră chemați printr-un apel la 112.
Scandal în familie, la Constanța. Un bărbat de 35 de ani și-a lovit tatăl
ALEX NICODIM / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
01 nov. 2026, 12:00, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Poliției Constanța, sesizarea a fost făcută în jurul orei 19:00, fiind semnalat un conflict între două persoane. La fața locului, echipajul a identificat doi bărbați, în vârstă de 72 și 35 de ani, tată și fiu.

La sosirea polițiștilor, bărbatul de 35 de ani ar fi manifestat un comportament agresiv, lovind unul dintre agenți și adresând injurii.

Pentru restabilirea ordinii publice, acesta a fost imobilizat și dus la sediul poliției, pentru continuarea procedurilor legale.

Tatăl a refuzat evaluarea riscului

În ceea ce privește conflictul familial, bărbatul de 72 de ani a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului. Polițiștii i-au explicat drepturile prevăzute de lege în cazul emiterii unui ordin de protecție și i-au înmânat o cerere pe care o poate adresa instanței de judecată.

În acest caz a fost sesizat parchetul competent pentru cercetarea infracțiunii de ultraj. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
Sfâșietor! Tragedia din SUA a făcut-o pe Elizabeth Omoregie să dezvăluie trauma din copilărie și să strige: „Gata cu tăcerea!”
GSP.ro
ANAF trimite notificări pentru plata „taxei pe lux”. Cine sunt proprietarii de locuințe vizați și cum se calculează taxa
Gandul
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Cancan
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Prosport
Ministrul Muncii a făcut anunțul despre indexarea pensiilor și ajutoarele pentru pensionari: „Nu vreau să vând iluzii”
Libertatea
Pot telefoanele mobile să provoace cancer cerebral? Ce spune oncologul
CSID
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor