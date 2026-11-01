Scandal în familie, la Constanța. Un bărbat de 35 de ani și-a lovit tatăl

Potrivit Poliției Constanța, sesizarea a fost făcută în jurul orei 19:00, fiind semnalat un conflict între două persoane. La fața locului, echipajul a identificat doi bărbați, în vârstă de 72 și 35 de ani, tată și fiu.

La sosirea polițiștilor, bărbatul de 35 de ani ar fi manifestat un comportament agresiv, lovind unul dintre agenți și adresând injurii.

Pentru restabilirea ordinii publice, acesta a fost imobilizat și dus la sediul poliției, pentru continuarea procedurilor legale.

Tatăl a refuzat evaluarea riscului

În ceea ce privește conflictul familial, bărbatul de 72 de ani a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului. Polițiștii i-au explicat drepturile prevăzute de lege în cazul emiterii unui ordin de protecție și i-au înmânat o cerere pe care o poate adresa instanței de judecată.

În acest caz a fost sesizat parchetul competent pentru cercetarea infracțiunii de ultraj. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale.