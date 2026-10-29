Prima pagină » Justiţie » A amenințat un procuror și un judecător chiar în sala de judecată. Un bărbat de 33 de ani, arestat preventiv

A amenințat un procuror și un judecător chiar în sala de judecată. Un bărbat de 33 de ani, arestat preventiv

Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi amenințat cu violența un procuror și un judecător în timpul a două ședințe de judecată desfășurate în județul Teleorman.
A amenințat un procuror și un judecător chiar în sala de judecată. Un bărbat de 33 de ani, arestat preventiv
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
29 oct. 2026, 11:24, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi continuat amenințările chiar și în prezența forțelor de ordine, ignorând avertismentele repetate ale magistraților.

Un procuror, amenințat în timpul judecării unei cereri de arestare preventivă

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat joi, 29 octombrie, că a pus în mișcare acțiunea penală împotriva bărbatului, cercetat pentru ultraj judiciar și încălcarea solemnității ședinței.

Primul incident s-ar fi produs la 13 octombrie 2026, în timpul unei ședințe în care instanța analiza o propunere de arestare preventivă formulată împotriva acestuia într-un alt dosar.

Potrivit procurorilor, bărbatul l-ar fi amenințat în mod repetat cu acte de violență fizică pe procurorul care susținea propunerea de arestare.

Trei zile mai târziu, ar fi amenințat și un judecător

Un al doilea incident ar fi avut loc la 16 octombrie, în cadrul unei ședințe în care era analizată o cerere de emitere a unui ordin de protecție împotriva aceluiași bărbat.

De această dată, amenințările ar fi fost îndreptate împotriva judecătorului care soluționa cauza.

Anchetatorii susțin că, din afirmațiile inculpatului, ar fi rezultat intenția acestuia de a pune în practică amenințările după eliberare.

Potrivit Parchetului, în ambele situații, bărbatul ar fi continuat comportamentul agresiv în prezența jandarmilor sau a polițiștilor, deși judecătorii i-ar fi atras atenția în repetate rânduri.

Totodată, acesta ar fi adresat injurii magistraților și altor persoane aflate în sălile de judecată, perturbând desfășurarea ședințelor.

Aceste împrejurări au determinat anchetarea sa și pentru infracțiunea de încălcare a solemnității ședinței.

Bărbatul era în arest la domiciliu și avea o condamnare anterioară

Procurorii precizează că, la momentul primului incident, bărbatul se afla în arest la domiciliu, măsură dispusă într-o altă cauză penală.

De asemenea, cele două infracțiuni de ultraj judiciar sunt cercetate în stare de recidivă postexecutorie, în raport cu o condamnare anterioară.

La 28 octombrie, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au solicitat arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 3 București a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare sau comunicare, după caz.

Cercetările sunt desfășurate de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei.

Reprezentanții Parchetului subliniază că incriminarea ultrajului judiciar urmărește protejarea atât a magistraților, cât și a autorității justiției.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
TRAGEDIE în România! A fost împușcată mortal! Vânătorul a confundat-o cu un animal sălbatic
Gandul
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Cancan
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport
Bătaie de joc cu tezaurul național. Expert: milioane de piese din muzeele României sunt neevaluate. „Pui acolo 20 și ceva de lei și pleci cu un Grigorescu acasă!”
Libertatea
Medic de 35 de ani, mort în urma unui infarct miocardic! A fost găsit abia după două zile, în propria casă
CSID
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Promotor