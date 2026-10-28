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Femeie de 51 de ani, din Dolj, ucisă de concubin. Agresorul a fost arestat preventiv

Un bărbat de 50 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor asupra unui membru de familie, după ce concubina sa, în vârstă de 51 de ani, a fost găsită decedată în locuința comună din Carpen, județul Dolj.
Femeie de 51 de ani, din Dolj, ucisă de concubin. Agresorul a fost arestat preventiv
Laura Buciu
28 oct. 2026, 13:30, Social
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Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Breasta au fost sesizați luni dimineața de o femeie care a anunțat că vecina sa a murit.

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat femeia de 51 de ani în locuința sa. Examinarea cadavrului a evidențiat leziuni la nivelul capului și corpului, existând indicii privind o posibilă agresiune fizică.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj și s-au desfășurat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Pentru stabilirea cauzei exacte a decesului, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale.

Ce s-a întâmplat anterior crimei

Din cercetări ar fi reieșit că, duminică seara, în intervalul orar 18:00-19:00, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan în locuința comună. În acest context, bărbatul ar fi lovit-o în mod repetat pe femeie cu pumnii și picioarele, în zona feței, toracelui și abdomenului, acțiuni care ar fi dus la decesul femeii, potrivit anchetatorilor.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost prezentat marți Tribunalului Dolj, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cauză, cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.

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